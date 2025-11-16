Hindustan Hindi News
बिहार में NDA की नई सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर शुरू, नीतीश से मिलने पहुंचे नित्यानंद, कुशवाहा

Sun, 16 Nov 2025 12:51 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Govt Formation: बिहार में नई एनडीए सरकार बनाने को लेकर पटना में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों के पॉलिटिकल एक्सरसाइज के साथ साथ नीतीश कुमार से मिलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। रविवार को नित्यानंद राय, उपेंद्र कुशवाहा,विजेंद्र यादव, विजय चौधरी समेत कई नेतओं ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। पटना में जीतनराम मांझी के आवास पर हम पार्टी के विधायकों की बैठक है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। जदयू विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। जदयू के विधाक रविवार शाम तक पटना पहुंच जाएंगे।

नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय बाहर निकले और सीधे निकल गए। पर रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री आवास से बाहर आने के बाद मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें कहां कोई दुविधा है। पहले से ही बिल्कुल क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और आगे भी रहेंगे।

सरकार गठन में कैबिनेट को लेकर जि संभावित फॉर्मूले पर मोटा मोटी सहमति बनी है उसके अनुसार कुशवाहा की पार्टी को मंत्रिमंडल में एक स्थान मिल सकता है। हालांकि इसे लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की। कहा कि जीत की बधाई देने आए हैं। कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में बेहतर सरकार चलाने के लिए हर संभव सहयोग देंगे।

इधर सरकार गठन में हम पार्टी की भूमिका को लेकर जीतन राम मांझी के आवास पर पटना में विधायकों के साथ प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल में मांझी की पार्टी को भी एक सीट मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि हम पार्टी की बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। रालोमो के विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है। इसमें विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे।

