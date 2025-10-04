Meeting with political parties instructions to DM SP what happened on the first day of the Election Commission visit सियासी दलों के साथ बैठक, DM-SP को निर्देश; चुनाव आयोग के बिहार दौरे के पहले दिन क्या-क्या हुआ?, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम दो दिन के बिहार दौरे पर आई है। पहले दिन आयोग ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। जिसमें बीजेपी-आरजेडी समेत ज्यादातर दलों ने दो चरणों में और छठ के बाद चुनाव कराने की मांग रखी। इसके बाद आयोग ने डीएम-एसपी के साथ सुरक्षा को लेकर मीटिंग की

बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिन के बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई। जिसमें सियासी दलों को अपनी मांगे और अपने सुझाव आयोग के सामने रखे। बीजेपी, आरजेडी समेत तमाम दलों ने दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की। वहीं जेडीयू ने एक चरण में वोटिंग की डिमांड रखी। बैठक में राजनैतिक दलों ने बिहार के मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने की मांग की। साथ कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया।

वहीं चुनाव आयोग द्वारा हाल में उठाए गए नए कदमों जैसे पोस्टल वोटों की गिनती, फॉर्म 17C संबंधी प्रावधानों की सराहना की। इसके अलावा राजद ने एसआईआर के बाद जारी हुई नई वोटर लिस्ट से 3 लाख 66 हजार काटे गए नामों की सूची जारी करने की मांग की। सियासी दलों ने मतदान केंद्रों पर 1200 मतदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए आयोग का धन्यवाद किया। आपको बता दें इस बैठक में 6 राष्ट्रीय पार्टियां आप, बीएसपी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हुईं। इसके अलावा राज्य पार्टियों में आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी-आर, राजोलपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और भाकपा माले शामिल हुई।

इसके बाद चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चुनाव आयोग ने बिहार के कमिश्नरों, जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को पूरी निष्पक्षता से काम करने और राजनीतिक दलों की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने और ज़रूरत पड़ने पर क़ानूनी कार्रवाई सहित फर्जी खबरों के खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कल भी चुनाव आयोग की बैठकों का दौर जारी रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 3-4 दिनों में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।