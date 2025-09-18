सुबह अमित शाह से मीटिंग, शाम को अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार

सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह पटना के एक होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद शाम में नीतीश जेडीयू कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिले।

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह बिहार दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मिलने पटना के एक होटल पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद सीएम नीतीश शाम में अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यालय पहुंचे। इससे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का दौर शुरू हो गया।

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार शाम करीब साढ़े 5 बजे पटना स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहां वे लगभग 25 मिनट रहे। इस दौरान उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। उनके पीछे ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी कार्यालय पहुंच गए।

नीतीश जिस समय कार्यालय पहुंचे, वहां जेडीयू संगठन की आंतरिक बैठक चल रही थी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। नीतीश के आने की सूचना मिलते ही संजय झा बाहर आए और उन्होंने सीएम का स्वागत किया। सीएम वहां खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने लगे। फिर अपने चैंबर में चले गए।

वहां थोड़ी ही देर बैठने के बाद नीतीश फिर से बाहर खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए। उनके कई तरह के फीडबैक लिए। फिर टहलते हुए हॉल के निकट गए, वहां भी लोगों से बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के आवेदन भी लिए और उन पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम ने पार्टी दफ्तर में सांगठनिक गतिविधि देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पार्टी नेता संजय गांधी, ललन सर्राफ, नवीन आर्य, छोटू सिंह, मुकेश कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।

नीतीश की अमित शाह से मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों नेताओं की यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने चुनाव पूर्व चल रही एनडीए की तैयारी और आपसी समन्वय को लेकर चर्चा की। आगे की रणनीति पर भी बातें कीं। पटना के एक होटल में हुई इस मुलाकात के दौरान भाजपा और जदयू के कई अन्य नेतागण भी मौजूद रहे।

इनमें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, भाजपा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान यह चर्चा हुई कि एनडीए की स्थिति इस बार पहले की अपेक्षा मजबूत है।