जीत के बाद अब जदयू-बीजेपी में बैठकों का दौर, इस दिन नई सरकार के शपथ ग्रहण की उम्मीद
संक्षेप: एनडीए सूत्रों के मुताबिक जदयू और भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। जदयू ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना पहुंचने को कहा है। उन्हें रविवार की शाम तक पटना आने के लिए कहा गया है। सोमवार शाम जदयू विधायक दल की बैठक हो सकती है।
एनडीए के सभी 202 विधायक गठबंधन के विधायक दल की समेकित बैठक में नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की कमान संभालेंगे। इसके पहले एनडीए के सभी घटक दलों भाजपा, जदयू, हम और रालोमो विधायक दल की बैठक होगी। बुधवार को नई सरकार का शपथग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है।
अलग-अलग होने वाली इन बैठकों में सभी दल जीतकर आए विधायकों के बीच से नेता चुनेंगे। एनडीए सूत्रों के मुताबिक जदयू और भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। जदयू ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना पहुंचने को कहा है। उन्हें रविवार की शाम तक पटना आने के लिए कहा गया है। सोमवार शाम जदयू विधायक दल की बैठक हो सकती है। पहले इस बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। हम और रालोमो ने रविवार को ही अपने-अपने निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है।
हम विधायकों की बैठक पार्टी के संरक्षण जीतनराम मांझी के आवास 12, एम स्ट्रैंड रोड पर दोपहर 12 बजे से होगी। वहीं, भाजपा रविवार को विधायक दल की बैठक के बारे में निर्णय लेगी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भाजपा के केन्द्रीय नेताओं की मौजूदगी में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और इसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूछे जाने पर इसकी पुष्टि की। डॉ. जायसवाल ने कहा कि एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता का चयन किया जाएगा। इसके पहले एनडीए के सारे घटक दल अपने-अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे।
सोमवार को कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद इस्तीफा देंगे सीएम
राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को बैठक होगी। यह मौजूदा नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक है। इसमें मंत्रिपरिषद भंग करने का निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर विधिवत इस्तीफा देंगे। बुधवार को वे 10वीं बार सीएम पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं।