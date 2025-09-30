अमित शाह से मिले, फिर नड्डा से मुलाकात; पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी

भोजपुर स्टार पवन सिंह ने बिहार की सियासत गर्मा दी है। मंगलवार को उन्होने तीन बड़ी मुलाकातें की। पहले आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा से मिले। फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और फिर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इन मुलाकातों के बाद बीजेपी में उनकी घर वापसी तय हो गई है।

बिहार चुनाव के ऐलान से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीजेपी में घर वापसी तय हो गई है। मंगलवार को पवन सिंह ने पहले दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस दौरान विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा मौजूद रहे। हालांकि शाह से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की। और हाथ जोड़कर निकल गए। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली।

उपेंद्र कुशवाहा और शाह से मिलने के बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। जहां उनकी नड्डा से मुलाकात हुई। मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने कहा कि हम बीजेपी के अलग हुए ही कब थे, हम साथ हैं।

एक ही दिन में पवन सिंह की तीन बड़ी मुलाकातों से बिहार की सियासत गर्मा गई है। माना जा रहा है कि भाजपा पवन सिंह के जरिए शाहबाद को साधने की कवायद में जुटी है। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। काराकाट की सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। ये सीट महागठबंधन के खाते में चली गई थी।