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पटना हाईकोर्ट को मिलीं नई महिला चीफ जस्टिस, मीनाक्षी एम. राय के नाम दर्ज हैं कई अनोखे रिकॉर्ड

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Patna High Court New Chief Justice: न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम. राय ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई।

पटना हाईकोर्ट को मिलीं नई महिला चीफ जस्टिस, मीनाक्षी एम. राय के नाम दर्ज हैं कई अनोखे रिकॉर्ड

Patna High Court New Chief Justice: न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम. राय ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय की नई चीफ जस्टिस के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजधानी पटना स्थित लोकभवन के भव्य सभागार में आयोजित विशेष शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें इस शीर्ष संवैधानिक पद की शपथ दिलाई। इस बेहद महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल न्यायिक समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार और पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद समेत न्यायपालिका और शासन के कई गणमान्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू की जगह संभालेंगी कमान

पटना उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी एम. राय ने इस पद पर न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया है, जो बीते 4 जून को ही अपनी सेवा से रिटायर हुए थे। सिक्किम राज्य से ताल्लुक रखने वाली न्यायमूर्ति मीनाक्षी राय का न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में तीन दशक यानी 30 वर्षों से भी अधिक का एक लंबा, बेदाग और बेहद शानदार अनुभव रहा है। उनके इस व्यापक अनुभव और कुशल प्रशासनिक क्षमता का सीधा लाभ अब बिहार की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था और यहाँ के अदालती कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मिलने वाला है।

डीयू के प्रतिष्ठित एलएसआर कॉलेज से की पढ़ाई

न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम. राय का जन्म 12 जुलाई 1964 को सिक्किम में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के बेहद प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम (LSR) कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन के रूप में पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने डीयू के ही कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1990 में दिल्ली बार काउंसिल में एक अधिवक्ता के रूप में अपना नामांकन कराने के बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। इसी वर्ष उनका चयन सिक्किम न्यायिक सेवा में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह सिविल जज के पद पर हुआ। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही वह सिक्किम की पहली ऐसी महिला बनीं, जिन्हें इस न्यायिक पद पर नियुक्ति मिलने का गौरव प्राप्त हुआ था।

भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट की जज से लेकर सिक्किम हाईकोर्ट तक का सफर

अपने लंबे और शानदार न्यायिक करियर के दौरान न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम. राय ने कानून व्यवस्था के कई बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ संभाली है। वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल, फैमिली कोर्ट जज, एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट की न्यायाधीश तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Anti-Corruption Act) के तहत विशेष न्यायाधीश जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इसके बाद 15 अप्रैल 2015 को उन्हें सिक्किम हाईकोर्ट का स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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लेखक के बारे में

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अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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