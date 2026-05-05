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25 लाख में डॉक्टर बनाने का ठेका, नीट परीक्षा देते थे स्कॉलर; मेडिकल कॉलेज के छात्र समेत तीन अरेस्ट

May 05, 2026 10:15 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, नालंदा
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जांच में पता चला कि यह गिरोह 25 लाख रुपये में डॉक्टर बनाने का ठेका लेता था। पांच लाख रुपये एडवांस लेने के बाद सेटिंग कर दूसरे स्कॉलर को बिठाया जाता था। इन स्कॉलर को राजस्थान व अन्य राज्यों से गुप्त रूप से बुलाया जाता था।

25 लाख में डॉक्टर बनाने का ठेका, नीट परीक्षा देते थे स्कॉलर; मेडिकल कॉलेज के छात्र समेत तीन अरेस्ट

बिहार के नालंदा जिले में रविवार को छह केन्द्रों पर नीट की परीक्षा हुई। इस परीक्षा से पहले शनिवार की रात पुलिस ने परीक्षा में फर्जी स्कॉलर बिठाने वाले राज्यस्तरीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज के एक छात्र समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह का सरगना, इसी कॉलेज का एक अन्य छात्र बताया जाता है। वह अभी फरार है। दोनों मेडिकल छात्र मिलकर यह गोरखधंधा चला रहे थे। एक परीक्षार्थी के बदले स्कॉलर बिठाने के लिए 25 लाख रुपये वसूलते थे। इनके पास से बिहार के कई जिलों के परीक्षा केन्द्रों के एडमिट कार्ड मिले हैं। इनके पास से दो लग्जरी वाहन, दो लाख 95 हजार रुपये नकद व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं। इनके मोबाइल से इस फर्जीवाड़े से संबंधित कई साक्ष्य मिले हैं।

25 लाख में डॉक्टर बनाने का ठेका

जांच में पता चला कि यह गिरोह 25 लाख रुपये में डॉक्टर बनाने का ठेका लेता था। पांच लाख रुपये एडवांस लेने के बाद सेटिंग कर दूसरे स्कॉलर को बिठाया जाता था। इन स्कॉलर को राजस्थान व अन्य राज्यों से गुप्त रूप से बुलाया जाता था। डीएसपी ने बताया कि इनका काफी बड़ा नेटवर्क है। इनके पास से औरंगाबाद के चार, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के परीक्षा केन्द्रों का एडमिट कार्ड मिला है।इसके बाद संबंधित परीक्षा केन्द्रों को सूचना दी गयी है। छापेमारी टीम में गिरियक अंचल निरीक्षक सुमंत कुमार, राजगीर सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार, गिरियक थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार, राजगीर थानाध्यक्ष रमण कुमार, कतरीसराय थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार, पावापुरी ओपी प्रभारी गौरव कुमार सिंह आदि शामिल थे।

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अवधेश और उज्ज्वल मिलकर चलाते हैं धंधा

अवधेश पावापुरी मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है। उसके मोबाइल से कई परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, रुपये के लेनदेन से संबंधित चैट बरामद किये गये हैं। पूछताछ में पता चला कि वह कॉलेज के ही सेकंड ईयर के छात्र उज्ज्वल उर्फ राजा बाबू के साथ मिलकर यह गिरोह चला रहा था। पुलिस उसके अलावा गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। उज्जवल 2022 बैच का छात्र है। सूत्रों की मानें तो वह तीन बार फेल हो चुका है।

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार की रात वाहन जांच के दौरान दो वाहन पर सवार लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड के नीचे छिपाकर रखे गये रुपये बरामद किये गये। मुजफ्फरपुर के अवधेश कुमार, पंकज कुमार और मोतिहारी के अमन कुमार सिंह को गिरफ्तार कियो गये।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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