मायावती ने बिहार चुनाव के लिए बसपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, आकाश आनंद समेत ये 40 नाम
संक्षेप: मायावती ने गुरुवार को बैठक् के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में आकाश आनंद समेत नामों को शामिल किया है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। इन स्टर प्रयारकों में आकाश आनंद समेत 40 नाम शामिल है। इसये पहले [बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के बैठक की। मायावती ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि बूथ स्तर तक संगठन के गठन का काम अगले तीन महीने में पूरा किया जाए। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटें।
स्टारप्रचारकों के नामों की लिस्ट
1. मायावती जी- राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी
2. आकाश आनन्द- राष्ट्रीय संयोजक बी.एस.पी.
3. रामजी गौतम- केन्द्रीय कोआर्डिनेटर
4. डॉ. लाल जी मेधंकर- केन्द्रीय कोआर्डिनेटर
5. श्अनिल कुमार पटेल- स्टेट कोआर्डिनेटर, बिहार
6. सुरेश चन्द राव- स्टेट कोआर्डिनेटर, बिहार
7. नर्मदा प्रसाद अहिरवार- स्टेट कोआर्डिनेटर, बिहार
8. उमा शंकर गौतम- स्टेट कोआर्डिनेटर, बिहार
9. शंकर महतो- प्रदेश अध्यक्ष, बिहार
10. कुणाल किशोर विवेक- प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार
11 श्री बलिराम प्रसाद
12- संजय कुमार मंडल
13 सुनेश कुमार
14- दिलीप कुमार
15- राजेश्वर दास
16- नथुनी रजक
17- अरूण कुमार
18- व्यासमुनि दास
19- राजेन्द्र प्रसाद
20- साजिद हुसैन
21- धर्मेन्द्र सहनी
22- राम लखन महतो
23- राम किशोर पाण्डेय
24- शेखर आशुतोष
25- तरूण कुशवाहा
26-हरिकेश्वर राम पासवान
27-विकाश कुमार रंजन
28-राम एकबाल राम
29- बमबम सहनी
30- संतोष कुमार
31-दुर्गानन्द महावीर नायक
32-ललन बैठा
33- नन्दलाल. बौद्ध
34-राज कुमार राम
35-केदार प्रसाद केशव
36-श्री अशोक कुमार आनन्द
37-डॉ. रंजन कुमार पटेल
38-मोहम्मद नजमुल्ला खान
39- सहदेव राम
40- सुषमा कुमारी