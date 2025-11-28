मायावती को बिहार में झटका, एक विधायक बनाने वाली बसपा के प्रदेश प्रभारी ने छोड़ी पार्टी

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) को झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफा को लेकर निजी कारणों का हवाला दिया है। वहीं, अपने कार्यकाल के दौरान मिले स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया है।

एक दिन पहले अनिल कुमार की मौजूदगी में पटना के महाराजा कॉम्पलेक्स स्थित सभागार में बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे एवं राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के अलावा राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम सहित अन्य नेता शामिल हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की पहले से स्थिति कमजोर थी और अब अचानक अनिल कुमार के इस्तीफा देने से बसपा को बड़ा झटका लगा है।

एक सीट ही जीत पाई बसपा, विधायक टूटने का भी खतरा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने अकेले लड़कर एक सीट पर ही जीत दर्ज की। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश यादव ने भाजपा कैंडिडेट को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। बसपा को अब अपने एकमात्र विधायक के टूटने का डर भी सता रहा है।

बीते बुधवार को पार्टी की पटना में हुई समीक्षा बैठक में अनिल कुमार ने कहा था कि बसपा के एकमात्र विधायक को तोड़ने के लिए कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे MLA टूटेंगे नहीं।