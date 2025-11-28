Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMayawati gets jolt in Bihar as BSP state incharge Anil Kumar resigns from Party
मायावती को बिहार में झटका, एक विधायक बनाने वाली बसपा के प्रदेश प्रभारी ने छोड़ी पार्टी

मायावती को बिहार में झटका, एक विधायक बनाने वाली बसपा के प्रदेश प्रभारी ने छोड़ी पार्टी

संक्षेप:

बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

Fri, 28 Nov 2025 09:06 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) को झटका लगा है। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफा को लेकर निजी कारणों का हवाला दिया है। वहीं, अपने कार्यकाल के दौरान मिले स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक दिन पहले अनिल कुमार की मौजूदगी में पटना के महाराजा कॉम्पलेक्स स्थित सभागार में बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे एवं राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के अलावा राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम सहित अन्य नेता शामिल हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की पहले से स्थिति कमजोर थी और अब अचानक अनिल कुमार के इस्तीफा देने से बसपा को बड़ा झटका लगा है।

एक सीट ही जीत पाई बसपा, विधायक टूटने का भी खतरा

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने अकेले लड़कर एक सीट पर ही जीत दर्ज की। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश यादव ने भाजपा कैंडिडेट को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। बसपा को अब अपने एकमात्र विधायक के टूटने का डर भी सता रहा है।

बीते बुधवार को पार्टी की पटना में हुई समीक्षा बैठक में अनिल कुमार ने कहा था कि बसपा के एकमात्र विधायक को तोड़ने के लिए कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे MLA टूटेंगे नहीं।

ये भी पढ़ें:बसपा को बिहार में विधायक टूटने का खतरा, जमा खान को मंत्री बना ले गए थे नीतीश

बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने बिहार में एक सीट (चैनपुर) पर जीत दर्ज की थी। वहां से बसपा के विधायक रहे मोहम्मद जमा खान पाला बदलकर जेडीयू में चले गए थे, जिन्हें नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री बनाया था।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Mayawati Bahujan Samaj Party Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।