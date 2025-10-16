BSP List: मायावती की बसपा ने बिहार की 48 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

BSP Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। बसपा की सूची में अब तक 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मायावती की पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है।