BSP List: मायावती की बसपा ने बिहार की 48 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट
संक्षेप: BSP Seats Candidates List: मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।
Thu, 16 Oct 2025 03:27 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
BSP Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। बसपा की सूची में अब तक 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मायावती की पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है।
बिहार चुनाव में बसपा के उम्मीदवारों की सूची-
- झाझा- कपिलदेव मंडल
- गुरुआ- राघवेंद्र नारायण यादव
- गोह- संजय प्रसाद
- काराकाट- बंदना राज
- डेहरी- मुन्नी पाल
- दिनारा- मालती देवी
- सासाराम- अशोक कुमार
- राजपुर (एससी)- लालजी राम
- करहगर- उदय प्रताप सिंह
- चेनारी (एससी)- श्वेता देवी
- मोहनियां (एससी)- ओम प्रकाश नारायण
- रामगढ़- सतीश कु. सिंह यादव
- बक्सर- अभिमन्यु मौर्या
- ब्रह्मपुर- महावीर यादव
- शाहपुर- धर्मेंद्र कुमार
- अगिआंव (एससी)- मुकेश कुमार राम
- अमरपुर- रौशन कुमार सिंह
- नाथनगर- रविश चंद्र रवि कुशवाहा
- भागलपुर- रेखा दास
- कहलगांव- भवेश कुमार
- साहेबपुर कमाल- अनंत कुमार पोद्दार
- तेघड़ा- मो. शकील
- रोसड़ा (एससी)- अमित कुमार बैठा
- कल्याणपुर (एससी)- रत्नेश्वर राम
- गड़खा (एससी)- अरविंद कुमार
- महाराजगंज- रविरंजन टिसू
- दरौंदा- मधुसूदन सिंह
- दरौली (एससी)- हीरालाल
- सीवान- सुनीता देवी
- भोरे (एससी)- सुरेंद्र कुमार राम
- बोचहां (एससी)- राहुल कुमार
- गायघाट- इशरत परवीन
- बहादुरपुर- प्रयास प्रभाकर
- हायाघाट- नागेश्वर दास
- कुशेश्वरस्थान- राम सुधारी सदा
- सिंहेश्वर- सुभाष कुमार
- बिहारीगंज- रविंद्र यादव
- बरारी- द्वारिका मंडल
- मनिहारी (एसटी)- उपेंद्र मंडल
- प्राणपुर- प्रेम कुमार
- बलरामपुर- प्रिया कुमारी राव
- कल्याणपुर- मो. बदीउजमा उर्फ चांद बाबू
