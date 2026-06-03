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सगी मौसी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया भांजा; घर वालों ने दोनों को पीटा, फिर करा दी शादी

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वैशाली
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वैशाली जिले के एक गांव में भांजा अपनी सगी मौसी से चोरी-छिपे मिलने ननिहाल पहुंचा। दोनों रात भर साथ रहे। सुबह नाना ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। हंगामा होने पर परिजन और गांव वालों ने दोनों की पिटाई कर दी, फिर वहीं पर उनकी शादी भी करा दी।

सगी मौसी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया भांजा; घर वालों ने दोनों को पीटा, फिर करा दी शादी

बिहार के वैशाली जिले में रिश्ते को ताक पर रखते हुए प्रेम संबंध बनाने का एक अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक अपनी सगी मौसी से ही इश्क लड़ा बैठा। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। भांजा जब अपने ननिहाल में प्रेमिका मौसी से मिलने पहुंचा, तो घर वालों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। फिर दोनों की जमकर पिटाई की गई और उसके बाद शादी करवा दी गई। हैरान करने वाला यह मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव का बताया जा रहा है। भांजे का अपनी मौसी की मांग भरते हुए वीडियो भी सामने आया है।

जानकारी के अनुसार भांजा वैशाली थाना क्षेत्र के रती भगवानपुर का रहने वाला है। उसका नाम गोली महतो है। वह दो दिन पहले भगवानपुर स्थित रोहुआ गांव में अपने ननिहाल पहुंचा था। वहां घर वालों ने मौसी और भांजा को इश्क लड़ाते हुए आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद घर में हंगामा मच गया। शोर-शराबा सुन आसपास के लोग भी पहुंच गए। रिश्तों को ताक पर रखकर प्रेम संबंध बनाने से भड़के लोगों ने दोनों की पहले जमकर पिटाई की, फिर वहीं पर उनकी शादी करवा दी।

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रातभर मौसी के साथ रहा भांजा, सुबह पकड़े गए

यह घटना 2 जून की बताई जा रही है। सोमवार शाम को गोली मौसी से मिलने चोरी-छिपे पहुंचा था। रातभर वह अपनी मौसी के साथ रहा। गोलू के नाना जगलाल महतो को मंगलवार सुबह घर में किसी के घर के अंदर होने का शक हुआ। फिर नाना ने भांजे को मौसी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। नाना के देखते ही गोलू वहां से भागने लगा। शोर-शराबा होने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया।

वायरल हो रहा वीडियो

पिटाई होने के बाद गोलू ने सिंदूर निकाला और मौसी की मांग भर दी। गांव वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी कराई गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे मानवीय पहलुओं के चलते हम यहां नहीं दिखा रहे हैं।

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बचपन से एक-दूसरे को चाहते थे दोनों

मौसी और भांजा दोनों लगभग हमउम्र बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों एक-दूसरे को बचपन से चाहते थे। बड़े होने पर उनके बीच नजदीकियां और बढ़ गईं। बीते दो सालों से उनके बीच गहरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलते रहते थे। मौसी और भांजा के प्रेम संबंध और शादी का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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