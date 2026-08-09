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बिहार में मौलाना का महापाप, 15 साल की छात्रा को बनाया हवस का शिकार; अरेस्ट

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, घनश्यामपुर, oj
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बिहार के दरभंगा जिले में एक मौलाना ने बच्ची के साथ रेप किया है। मौलाना के महापाप  से यहां इलाके के लोग सन्न रह गए हैं। इस मामले में पीड़िता के बयान पर केस दर्ज किया गया है। 

Darbhanga News
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बिहार के दरभंगा जिले में एक मौलाना का महापाप सामने आयाा है। यहां घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों को पढ़ाने वाले मौलाना ने 15 वर्षीया छात्रा से दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के पिता के आवेदन पर शुक्रवार देर रात घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर के करीब आठ घंटे बाद पुलिस ने आरोपित मौलाना जैनुल आबेदीन को अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। पुलिस प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच के साथ साक्ष्य भी जुटा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित बिरौल थाना क्षेत्र के रूपनगर निवासी जैनुल आबेदीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

दूसरे दिन नदी से बरामद किया गया किशोर का शव

इधर दरभंगा जिले के ही कुशेश्वरस्थान के पूर्वी प्रखंड के गईजोरी के पास रकठी घाट पर गत सात अगस्त को भैंस को नहाने के दौरान डूबे किशोर का शव शनिवार को घटनास्थल से दो किलोमीटर दूर बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार दरभंगा व सहरसा एसडीआरएफ की चार टीमों ने सात घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद किया। पूर्वी सीओ राकेश रोशन भारती ने बताया कि शनिवार सुबह नौ बजे दरभंगा एवं सहरसा जिले की दो-दो एसडीआरएफ की टीमों ने शव की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद घटनास्थल से दो किलोमीटर दूर बुढ़िया सुकराती के पास घटना के 25 घंटे बाद शव को बरामद किया।

शव मिलने के बाद मृतक के स्वजनों में कोहराम मच गया। मां सुनार देवी शव से लिपटकर दहाड़ मारकर रो पड़ी। इससे वहां का वातावरण गमगीन हो गया। इधर, मौके पर उपस्थित नदी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। मालूम हो कि रकठी निवासी संजय ठाकुर का पुत्र गौतम कुमार गईजोरी के पास कोसी नदी में भैंस धोने के दौरान पानी की तेज धारा में बह गया था।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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