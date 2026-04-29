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मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति अरेस्ट, घूस मांग रहे थे

Apr 29, 2026 07:40 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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सभी छात्रों का परीक्षाफल में प्रैक्टिकल का अंक जोड़ने और लंबित परीक्षाफल प्रकाशित करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। लिखित शिकायत की जांच कराने के बाद निगरानी के डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया और अभियुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति अरेस्ट, घूस मांग रहे थे

मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव मो. सनाउल्लाह खान को 2.50 लाख रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने उन्हें उनके कार्यालय कक्ष से मंगलवार को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ समस्तीपुर के रोसड़ा थाना निवासी रामानन्द महतो ने शिकायत दर्ज कराया था कि समस्तीपुर स्थित केआरसी -402 और 403 में नामांकित सभी छात्रों का परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद प्रैक्टिकल का अंक नही चढ़ा हुआ था।

सभी छात्रों का परीक्षाफल में प्रैक्टिकल का अंक जोड़ने और लंबित परीक्षाफल प्रकाशित करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। लिखित शिकायत की जांच कराने के बाद निगरानी के डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया और अभियुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से आवश्यक पूछताछ करने के बाद पटना स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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निगरानी द्वारा इस वर्ष अबतक कुल 49 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसमें ट्रैप संबंधी 44 कांड शामिल हैं। इनमें 49 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के पास से कुल 16 लाख 41 हजार रुपये बरामद किए जा चुके है।

कार्यपालक पदाधिकारी 50 हजार रिश्वत लेते पकड़े गए

इधर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने जमुई के सिकंदरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार व स्वच्छता साथी सोनू कुमार को 50 हजार घूस लेते मंगलवार को दबोच लिया। एसवीयू में जमुई के ही राजेश कुमार मिश्रा ने कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति फाइल 2500 रुपये की दर से 1,62,500 रुपये की मांग किये जाने की शिकायत दर्ज करायी थी।

एसवीयू के धावा दल द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर पटना लाया जा रहा है। उन्हें बुधवार को निगरानी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसवीयू के एडीजी पंकज कुमार दराद ने बताया कि शिकायत मिली थी कि आरोपी अभियुक्तों द्वारा रिश्वत की रकम 50 हजार रुपये नहीं देने पर पीएम आवास योजना के आवेदन को मंजूरी नहीं देने की बात कही थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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