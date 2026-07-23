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स्कूल में महापापः 7वीं की छात्रा से अश्लील चैटिंग करता था गणित टीचर, मोबाइल में गंदे फोटो मिले

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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शिक्षक लंबे समय से छात्रा को पढ़ाई के बहाने परेशान कर रहा था। आरोप है कि वह गणित में फेल करने की धमकी देकर छात्राओं पर दबाव बनाता था और उनका मोबाइल नंबर लेकर इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश व आपत्तिजनक तस्वीरें भेजता था।

स्कूल में महापापः 7वीं की छात्रा से अश्लील चैटिंग करता था गणित टीचर, मोबाइल में गंदे फोटो मिले

Bihar Crime News: बिहार के छपरा शहर के एक निजी विद्यालय में कार्यरत गणित शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील चैटिंग करने और गंदे फोटो भेजने का गंभीर आरोप सामने आया है। घटना के बाद छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टीचर के जब्त मोबाइल में अश्लील चैटिंग और आपत्तिजनक व उत्तेजक तस्वीरें मिली हैं।

परिजनों व आसपास के लोगों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर भगवान बाजार थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपी शिक्षक की पहचान इमाम राजा के रूप में हुई है। वह इसुआपुर थाना क्षेत्र के असांव गांव का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में छपरा शहर के कटहरी बाग के आसपास मोहल्ले में किराये के मकान में रह रहा था। वह पिछले चार वर्षों से शहर के स्कूल में गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत था।

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परिजनों का आरोप है कि वह विद्यालय में अपना नाम केवल “राजा” बताता था, जिससे उसकी वास्तविक पहचान कई लोगों को नहीं थी। पीड़िता के परिजनों के अनुसार, शिक्षक लंबे समय से छात्रा को पढ़ाई के बहाने परेशान कर रहा था। आरोप है कि वह गणित में फेल करने की धमकी देकर छात्राओं पर दबाव बनाता था और उनका मोबाइल नंबर लेकर इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश व आपत्तिजनक तस्वीरें भेजता था। छात्रा ने जब उसकी हरकतों का विरोध किया तो उसने कथित रूप से उसे डराने-धमकाने का भी प्रयास किया।

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लड़कियों को अकेले में अपने निजी कमरे में ले जाया करता था। चर्चा है कि उनके साथ यौन सम्बन्ध बनाने का दबाव भी डालता था। परिजनों ने बताया कि करीब एक माह पहले छात्रा ने विद्यालय के प्राचार्य से भी शिक्षक की शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

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मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिक्षक पर अपना धर्म छिपाकर लड़कियों को शिकार बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। संगठन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। आरोपी के खिलाफ डिजिटल तरीके से जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपी युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल का माहौल बदल गया है। बच्चों के बीच अलग सा माहौल बन गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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