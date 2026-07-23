स्कूल में महापापः 7वीं की छात्रा से अश्लील चैटिंग करता था गणित टीचर, मोबाइल में गंदे फोटो मिले

शिक्षक लंबे समय से छात्रा को पढ़ाई के बहाने परेशान कर रहा था। आरोप है कि वह गणित में फेल करने की धमकी देकर छात्राओं पर दबाव बनाता था और उनका मोबाइल नंबर लेकर इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश व आपत्तिजनक तस्वीरें भेजता था।

Bihar Crime News: बिहार के छपरा शहर के एक निजी विद्यालय में कार्यरत गणित शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील चैटिंग करने और गंदे फोटो भेजने का गंभीर आरोप सामने आया है। घटना के बाद छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टीचर के जब्त मोबाइल में अश्लील चैटिंग और आपत्तिजनक व उत्तेजक तस्वीरें मिली हैं।

परिजनों व आसपास के लोगों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर भगवान बाजार थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपी शिक्षक की पहचान इमाम राजा के रूप में हुई है। वह इसुआपुर थाना क्षेत्र के असांव गांव का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में छपरा शहर के कटहरी बाग के आसपास मोहल्ले में किराये के मकान में रह रहा था। वह पिछले चार वर्षों से शहर के स्कूल में गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत था।

परिजनों का आरोप है कि वह विद्यालय में अपना नाम केवल “राजा” बताता था, जिससे उसकी वास्तविक पहचान कई लोगों को नहीं थी। पीड़िता के परिजनों के अनुसार, शिक्षक लंबे समय से छात्रा को पढ़ाई के बहाने परेशान कर रहा था। आरोप है कि वह गणित में फेल करने की धमकी देकर छात्राओं पर दबाव बनाता था और उनका मोबाइल नंबर लेकर इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश व आपत्तिजनक तस्वीरें भेजता था। छात्रा ने जब उसकी हरकतों का विरोध किया तो उसने कथित रूप से उसे डराने-धमकाने का भी प्रयास किया।

लड़कियों को अकेले में अपने निजी कमरे में ले जाया करता था। चर्चा है कि उनके साथ यौन सम्बन्ध बनाने का दबाव भी डालता था। परिजनों ने बताया कि करीब एक माह पहले छात्रा ने विद्यालय के प्राचार्य से भी शिक्षक की शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।