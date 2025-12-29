मामा की प्रेमिका से अवैध संबंध, भांजे को 3 टुकड़ों में कटवा डाला; खौफनाक मर्डर

संक्षेप: अभिषेक के मामा संतोष ने पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं किया है। रितिक, राधे और आयुष ने पुलिस को बताया कि संतोष ने ही भांजे की हत्या के लिए उन्हें दो लाख की सुपारी दी थी। संतोष ने आरोपियों को 10 हजार रुपये एडवांस दिया था। इसमें साढ़े पांच हजार रुपये खर्च हुए थे और 45 सौ रुपये बचे थे।

बिहार के भागलपुर जिले में एक शख्स की तीन टुकड़ों में काट कर की गई हत्या ने सभी को दहला दिया है। जिले में नाथनगर के मसकन बरारी में रहने वाले कहलगांव के अभिषेक की वीभत्स हत्या में अब नया मोड़ सामने आया है। जांच में पता चला है कि अभिषेक और उसके मामा संतोष का दो लड़कियों से अवैध संबंध था जिसमें एक लड़की वह थी जिससे अभिषेक का भी अवैध संबंध था। अभिषेक मामा के संबंध की जानकारी मामी को देने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान होकर संतोष ने अपराधियों को दो लाख की सुपारी देकर अभिषेक की हत्या करा दी।

रविवार की शाम एसपी सिटी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया। इस दौरान डीएसपी सिटी-2 राकेश कुमार भी मौजूद थे। पुलिस ने मृतक के मामा संतोष को भी गिरफ्तार कर लिया है। चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मृतक के कटे सिर और पैर बरामद किया जा चुका है। पैर और सिर को धर से अलग करने में हैवानों को दो घंटे से अधिक समय लगा। यह भी पता चला है कि तीनों आरोपी घटना को अंजाम देते समय ब्राउन शुगर के नशे में थे। वहां से इसके सबूत भी मिले हैं।

साइबर ठगी व व्यापार के पैसे को लेकर भी था विवाद जांच में यह भी पता चला है कि अभिषेक और उसके मामा संतोष के बीच एक और मुद्दे पर विवाद था। संतोष और उसके अन्य साथी साइबर ठगी में भी शामिल रहे हैं। साइबर ठगी के पैसे को लेकर भी संतोष और अभिषेक के बीच विवाद था। अभिषेक अपने मामा संतोष के कामकाज को मुंशी के तौर पर देखता था। अभिषेक व्यापार के पैसे और कारोबार पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगा। इन सभी बातों से संतोष नाराज था।

अभिषेक के पैसे से ही आरी पत्ती और चाकू खरीदा जांच से पता चला है कि हत्यारों ने अभिषेक के ही पैसे से उसकी हत्या के लिए आरी पत्ती, चाकू और पन्नी सहित अन्य सामान खरीदे। अभिषेक के मोबाइल से राधे और रितिक के मोबाइल पर हत्या वाले दिन पैसे ट्रांसफर किए गए। हत्यारों ने यह भी बताया है कि अभिषेक की गर्दन और पैर काटने से पहले नीचे पन्नी डाल दिया ताकि खून बहकर दूर तक न जाए।

दो लाख, 10 हजार एडवांस दिया, 4500 रुपये बरामद अभिषेक के मामा संतोष ने पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं किया है। रितिक, राधे और आयुष ने पुलिस को बताया कि संतोष ने ही भांजे की हत्या के लिए उन्हें दो लाख की सुपारी दी थी। संतोष ने आरोपियों को 10 हजार रुपये एडवांस दिया था। इसमें साढ़े पांच हजार रुपये खर्च हुए थे और 45 सौ रुपये बचे थे जो आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया है।