मामा की प्रेमिका से अवैध संबंध, भांजे को 3 टुकड़ों में कटवा डाला; खौफनाक मर्डर

संक्षेप:

Dec 29, 2025 11:19 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
बिहार के भागलपुर जिले में एक शख्स की तीन टुकड़ों में काट कर की गई हत्या ने सभी को दहला दिया है। जिले में नाथनगर के मसकन बरारी में रहने वाले कहलगांव के अभिषेक की वीभत्स हत्या में अब नया मोड़ सामने आया है। जांच में पता चला है कि अभिषेक और उसके मामा संतोष का दो लड़कियों से अवैध संबंध था जिसमें एक लड़की वह थी जिससे अभिषेक का भी अवैध संबंध था। अभिषेक मामा के संबंध की जानकारी मामी को देने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान होकर संतोष ने अपराधियों को दो लाख की सुपारी देकर अभिषेक की हत्या करा दी।

रविवार की शाम एसपी सिटी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया। इस दौरान डीएसपी सिटी-2 राकेश कुमार भी मौजूद थे। पुलिस ने मृतक के मामा संतोष को भी गिरफ्तार कर लिया है। चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मृतक के कटे सिर और पैर बरामद किया जा चुका है। पैर और सिर को धर से अलग करने में हैवानों को दो घंटे से अधिक समय लगा। यह भी पता चला है कि तीनों आरोपी घटना को अंजाम देते समय ब्राउन शुगर के नशे में थे। वहां से इसके सबूत भी मिले हैं।

साइबर ठगी व व्यापार के पैसे को लेकर भी था विवाद

जांच में यह भी पता चला है कि अभिषेक और उसके मामा संतोष के बीच एक और मुद्दे पर विवाद था। संतोष और उसके अन्य साथी साइबर ठगी में भी शामिल रहे हैं। साइबर ठगी के पैसे को लेकर भी संतोष और अभिषेक के बीच विवाद था। अभिषेक अपने मामा संतोष के कामकाज को मुंशी के तौर पर देखता था। अभिषेक व्यापार के पैसे और कारोबार पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगा। इन सभी बातों से संतोष नाराज था।

अभिषेक के पैसे से ही आरी पत्ती और चाकू खरीदा

जांच से पता चला है कि हत्यारों ने अभिषेक के ही पैसे से उसकी हत्या के लिए आरी पत्ती, चाकू और पन्नी सहित अन्य सामान खरीदे। अभिषेक के मोबाइल से राधे और रितिक के मोबाइल पर हत्या वाले दिन पैसे ट्रांसफर किए गए। हत्यारों ने यह भी बताया है कि अभिषेक की गर्दन और पैर काटने से पहले नीचे पन्नी डाल दिया ताकि खून बहकर दूर तक न जाए।

दो लाख, 10 हजार एडवांस दिया, 4500 रुपये बरामद

अभिषेक के मामा संतोष ने पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं किया है। रितिक, राधे और आयुष ने पुलिस को बताया कि संतोष ने ही भांजे की हत्या के लिए उन्हें दो लाख की सुपारी दी थी। संतोष ने आरोपियों को 10 हजार रुपये एडवांस दिया था। इसमें साढ़े पांच हजार रुपये खर्च हुए थे और 45 सौ रुपये बचे थे जो आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया है।

कटा हुआ सिर-पैर जोड़कर किया अंतिम संस्कार

नाथनगर। रविवार दोपहर अभिषेक का कटा हुआ सिर और पैर नाथनगर पुलिस ने बरामद कर परिजनों को इसकी जानकारी दी। देर शाम सात बजे के करीब भागलपुर स्थित कहलगांव गंगा घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया। मृतक के धड़ से सिर और पैर को सटाकर मुखाग्नि की प्रक्रिया कराई गई। मृतक के छोटे भाई अमरदेव ने अभिषेक के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
