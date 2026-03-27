भाई ने उजाड़ी बहन की गोद; भांजे की हत्या में मामा-मामी गिरफ्तार, 1 गलती से परिवार तबाह
15 मार्च को आपसी विवाद में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें आकाश ठाकुर की जमकर पिटाई कर दी गई। मेडिकल में इलाज के दौरान बुधवार को दम तोड़ दिया। लाठी से आकाश के सिर पर प्रहार किया गया था।
Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गलती से पूरा परिवार बिखड़ गया। एक युवक की पीटकर हत्या के आरोप सगे मामा, मामी, मरेरा भाई, भौजाई समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामूली विवाद में ननिहाल के रिश्तेदारों ने अतरार पंचायत के माधोपुर में आकाश ठाकुर (26) के सिर पर लाठी से वार कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। घटना से औराई में सनसनी फैली हुई है।
गिरफ्तार आरोपितों में मृतक के मामा श्रीराम ठाकुर, मामी पार्वती देवी, अन्य रिश्तेदार ललिता देवी, आशा देवी उर्फ उषा देवी, अभिषेक कुमार शामिल हैं। थानेदार हेमलता कुमारी ने बताया कि आकाश के पिता आमोद ठाकुर ने पांच आरोपितों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। सभी आरोपित मृतक के गांव के ही हैं। थानेदार ने बताया कि सभी को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे की छानबीन की जा रही है।
15 मार्च को हुई थी मारपीट
गौरतलब है कि 15 मार्च को आपसी विवाद में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें आकाश ठाकुर की जमकर पिटाई कर दी गई। मेडिकल में इलाज के दौरान बुधवार को दम तोड़ दिया। लाठी से आकाश के सिर पर प्रहार किया गया था। बताया जा रहा है कि आकाश का अपने मामा श्रीराम ठाकुर से कुछ विवाद था। पिता से झंझट होता देख बेटा सामने आ गया। उसने आकाश की पिटाई कर दी। एक लाठी आकाश के सिर पर मार दिया जिससे उसका सिर फट गया। खून बहता देख आरोपी फरार हो गया।
एसकेएमसीएच में हुई मौत
आसपास के लोगों ने घायल को एसकेएमसीएच पहुंचाया जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। आकाश की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण भड़क गए। पुलिस ने बयान के आधार पर केस दर्ज किया था। मौत के बाद इसमें हत्या की धारा जोड़कर कार्रवाई की जा रही है।
पत्नी पर तेजाब फेंकने के आरोपित को जेल
मोतीपुर थाना क्षेत्र के बखरी में बुधवार को आपसी विवाद में पत्नी पर तेजाब फेंकने के आरोपित पति भोली राय को पुलिस ने गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में भोली राय की पत्नी उर्मिला देवी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। गौरतलब है कि बुधवार को भोली राय ने पत्नी उर्मिला देवी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसका मेडिकल में इलाज चल रहा है। थानेदार संजीव कुमार सिंह ने बताया कि भोली राय को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि आरोपित ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की। इसके बाद जान मारने की नीयत से चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। बेटी ने मोतीपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से मेडिकल रेफर कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें