बिहार के गयाजी में दम घुटने से नानी और 2 बच्चों की मौत, ठंड से बचने के लिए जलाई थी बोरसी
बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जब सुजीत और अंशी की मां काजल देवी सभी को जगाने गईं तो सभी मृत अवस्था में मिले। नानी ने ठंड से बचने के लिए घर में बोरसी जलाई थी। काजल देवी पिछले दो महीने से अपने मायके में रह रही थीं।
पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस भीषण ठंड से बचने के लिए कई लोग अलाव जलाते हैं। गयाजी जिले में बोरसी जलाकर सोए एक परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया है। यहां बोरसी की गैस से दम घुटने के कारण नानी समेत नाती और नातिन की मौत हो गई। यह घटना वजीरगंज प्रखण्ड के कुर्कीहार महादलित टोला क्षेत्र का है। मृतक की पहचान साठ वर्षीय मीना देवी, उसकी नातिन छह वर्षीय आंशी और नाती पांच वर्षीय सुजीत शामिल है।
यह घटना तब हुई जब रात में परिवार के चार सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। कमरे को गर्म रखने के लिए बोरसी जलाई गई थी। कमरा बद बंद होने के कारण उसमें गैस भर गई और ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे दो बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मौत का पता बुधवार की सुबह तब चला जब उसी कमरे में सोयी काजल देवी अपनी मां मीना देवी और पुत्र-पुत्री को जगाने लगी।
तीनों बेहोशी की हालत में मिले जिसके बाद तुरंत चिकित्सक को वहां बुलाया गया। चिकित्सक ने जांच के बाद नानी समेत तीनों को मृत घोषित कर दिया। मीना देवी की बेटी बीते दो माह से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। काजल का ससुराल फतेहपुर प्रखंड के बंधुआ स्टेशन के निकट अमरपुर दलित टोले में हैं। इनके पति सुदेशी मांझी चेन्नई में मजदूरी करते हैं। मीना देवी के पति गांगो मांझी, उनके पुत्र जितेंद्र मांझी और बालम मांझी ईंट भट्ठे दूसरे स्थानों पर काम करने गए हुए हैं। कुर्कीहार में एक साथ तीन मौत के बाद मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरकाबिल है कि15 दिन पहले वजीरगंज के दखिनगांव में बोरसी के कारण हुई घुटन से दो की लोगों की मौत हुई थी।