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मौसी ने विवाहिता को 2 लाख में बेचा, गुजरात ले जाकर जबरन शादी कराई; दो महिलाएं गिरफ्तार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पीड़िता को मौसी घुमाने के  बहाने गुजरात ले गई और वहां दो लाख लेकर बेच दिया। जिससे बेचा उसके साथ जबरन शादी कराई।

मौसी ने विवाहिता को 2 लाख में बेचा, गुजरात ले जाकर जबरन शादी कराई; दो महिलाएं गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया में एक महिला ने अपनी मौसी समेत छह लोगों के विरुद्ध मानव तस्करी, धोखाधड़ी और जबरन शादी कराने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसे गुजरात घुमाने के बहाने ले जाकर दो लाख रुपये में बेच दिया गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करा दी गई। मीरगंज थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती है। करीब दो माह पूर्व वह अपनी मौसी सुलेखा देवी के घर आयोजित छट्ठी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। कार्यक्रम के बाद वह कुछ दिनों तक वहीं रुकी हुई थी। इसी दौरान 31 मई को मौसी सुलेखा देवी, उनकी गोतनी किरण देवी, मीना देवी उर्फ वीणा देवी तथा उनके परिचित मुकेश ने उसे गुजरात घूमने चलने का प्रस्ताव दिया। महिला ने पति की अनुमति के बिना जाने से इनकार किया, लेकिन आरोपियों ने एक सप्ताह के भीतर वापस लौटाने का भरोसा दिलाया।

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जबरन करायी शादी

महिला का आरोप है कि गुजरात पहुंचने के बाद उसकी जबरन शादी रमेश नामक व्यक्ति से करा दी गई। इस दौरान संजय नामक व्यक्ति भी मौजूद था। विरोध करने के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। बाद में रमेश ने उसे बताया कि सुलेखा देवी, किरण देवी, मीना उर्फ वीणा देवी, मुकेश और संजय ने मिलकर उसे दो लाख रुपये में बेच दिया है। पीड़िता ने किसी तरह रमेश के मोबाइल फोन से अपनी मां और अन्य परिजनों को घटना की जानकारी दी। आरोप है कि रमेश ने कहा कि जब तक उसे दिए गए दो लाख रुपये वापस नहीं मिलेंगे, तब तक वह महिला को नहीं छोड़ेगा। बाद में रमेश उसे संजय के साथ बिहार भेज दिया।

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कटिहार जंक्शन पहुंचने के बाद संजय वहां से लौट गया। महिला वहां से सीधे मीरगंज थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। महिला ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि रमेश ने उसके साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाया। पीड़िता के आवेदन के आधार पर मीरगंज थाना में सुलेखा देवी, किरण देवी, मीना देवी उर्फ वीणा देवी, मुकेश, संजय तथा गुजरात निवासी रमेश के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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दो महिला आरोपी गिरफ्तार

मीरगंज थानाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक दो महिला आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अनुसंधान में जो भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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