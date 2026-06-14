मौसी ने विवाहिता को 2 लाख में बेचा, गुजरात ले जाकर जबरन शादी कराई; दो महिलाएं गिरफ्तार

पीड़िता को मौसी घुमाने के बहाने गुजरात ले गई और वहां दो लाख लेकर बेच दिया। जिससे बेचा उसके साथ जबरन शादी कराई।

Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया में एक महिला ने अपनी मौसी समेत छह लोगों के विरुद्ध मानव तस्करी, धोखाधड़ी और जबरन शादी कराने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसे गुजरात घुमाने के बहाने ले जाकर दो लाख रुपये में बेच दिया गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करा दी गई। मीरगंज थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती है। करीब दो माह पूर्व वह अपनी मौसी सुलेखा देवी के घर आयोजित छट्ठी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। कार्यक्रम के बाद वह कुछ दिनों तक वहीं रुकी हुई थी। इसी दौरान 31 मई को मौसी सुलेखा देवी, उनकी गोतनी किरण देवी, मीना देवी उर्फ वीणा देवी तथा उनके परिचित मुकेश ने उसे गुजरात घूमने चलने का प्रस्ताव दिया। महिला ने पति की अनुमति के बिना जाने से इनकार किया, लेकिन आरोपियों ने एक सप्ताह के भीतर वापस लौटाने का भरोसा दिलाया।

जबरन करायी शादी महिला का आरोप है कि गुजरात पहुंचने के बाद उसकी जबरन शादी रमेश नामक व्यक्ति से करा दी गई। इस दौरान संजय नामक व्यक्ति भी मौजूद था। विरोध करने के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। बाद में रमेश ने उसे बताया कि सुलेखा देवी, किरण देवी, मीना उर्फ वीणा देवी, मुकेश और संजय ने मिलकर उसे दो लाख रुपये में बेच दिया है। पीड़िता ने किसी तरह रमेश के मोबाइल फोन से अपनी मां और अन्य परिजनों को घटना की जानकारी दी। आरोप है कि रमेश ने कहा कि जब तक उसे दिए गए दो लाख रुपये वापस नहीं मिलेंगे, तब तक वह महिला को नहीं छोड़ेगा। बाद में रमेश उसे संजय के साथ बिहार भेज दिया।

कटिहार जंक्शन पहुंचने के बाद संजय वहां से लौट गया। महिला वहां से सीधे मीरगंज थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। महिला ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि रमेश ने उसके साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाया। पीड़िता के आवेदन के आधार पर मीरगंज थाना में सुलेखा देवी, किरण देवी, मीना देवी उर्फ वीणा देवी, मुकेश, संजय तथा गुजरात निवासी रमेश के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।