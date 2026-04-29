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बिहार में EO कृष्ण भूषण की हत्या में पुलिस एनकाउंटर, रामाधीन यादव मारा गया

Apr 29, 2026 07:16 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या का बदला अब पुलिस ने लिया है। पुलिस ने यहां एनकाउंटर में इस कांड के मास्टरमाइंड रामाधीन यादव को ढेर कर दिया है।

बिहार में EO कृष्ण भूषण की हत्या में पुलिस एनकाउंटर, रामाधीन यादव मारा गया

बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण की हत्या के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ ऐक्शन लिया है। पुलिस ने यहां एनकाउंटर में इस कांड के मास्टरमाइंड रामाधीन यादव को ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नगर परिषद उपाध्यक्ष नीलम देवी का पति रामाधीन यादव इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। कहा जा रहा है कि सुबह-सुबह पुलिस ने जब उसे पकड़ने के लिए छापा मारा तब उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और फिर एनकाउंटर वो ढेर हो गया।

इससे पहले यह खबर आई थी कि कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या में पुलिस ने नीलम देवी और रामाधीन यादव को हिरासत में लिया था। कहा जा रह है कि पुलिस इस जघन्य हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करना चाहती थी। पुलिस रामाधीन को लेकर हथियार और अन्य सामग्री के लिए छापेमारी करने गई थी। लेकिन वहां रामाधीन की तरफ से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जिसमें रामाधीन ढेर हो गया। यह भी कहा जा रहा है कि इस एनकाउंटर में एक या दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

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बता दें कि सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय परिसर में मंगलवार की शाम 4.05 बजे नकाबपोश अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की सभापति के चैंबर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों ने परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू को भी गोली मारी। उनकी हालत गंभीर है। कार्यपालक पदाधिकारी को तीन गोली मारने की बात सामने आई है। गोली उनके सिर में मारी गई थी। सभापति को दो गोली मारी गई थी जो उनके सिर व सीने में फंसी है। भाजपा से जुड़े सभापति को मायागंज अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद देर शाम पटना रेफर कर दिया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।

घटना के बाद डीएम नवल किशोर चौधरी मायागंज अस्पताल पहुंचे और सभापति के रेफर होने तक वहीं रुके रहे। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और एसपी सिटी शैलेंद्र सिंह घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रशिक्षु आईपीएस सह थानाध्यक्ष सईम रजा से जानकारी ली। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार मूल रूप से मधुबनी के 173 कशेरा पोखर मोहल्ला गरियानी-04 के रहने वाले थे। कार्यपालक पदाधिकारी के शव का मंगलवार रात ही पोस्टमार्टम हो गया। वे मूल रूप से कहलगांव नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। सुल्तानगंज नगर परिषद में वे अतिरिक्त प्रभार में थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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