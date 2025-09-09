सिर-गाल और गर्दन पर हमला, बिहार में छत पर खाना खा रही एमए की छात्रा की दबिया से हत्या

प्रिया छत पर खाना खा रही थी। इसी दौरान उसपर दबिया से हमला किया। प्रिया के सिर, गर्दन, हाथ व गाल सहित कई जगह गहरे जख्म थे। जब वे लोग छत पर गए, तब तक बदमाश कूदकर भाग गया।

बिहार में एमए की एक छात्रा की सनसनीखेज हत्या हो गई है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव में रविवार देर शाम बदमाशों ने घर की छत पर भोजन कर रही एमए की छात्रा प्रिया भारती (22) की दबिया से हमला कर हत्या कर दी। प्रिया उसी गांव के रौशन मिश्र की भांजी थी। डुमरा थाना क्षेत्र के बेली गांव निवासी रामनारायण ठाकुर की पुत्री प्रिया गोयनका कॉलेज में एमए की अंतिम वर्ष की छात्रा थी।

पुपरी डीएसपी सुनीता कुमारी ने सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। उन्होंने प्रिया की मां निशा देवी व परिजनों से घटना की जानकारी ली। प्रिया छत पर खाना खा रही थी। इसी दौरान उसपर दबिया से हमला किया। प्रिया के सिर, गर्दन, हाथ व गाल सहित कई जगह गहरे जख्म थे। जब वे लोग छत पर गए, तब तक बदमाश कूदकर भाग गया। जाते समय बदमाश ने मृतका की मां निशा देवी पर भी हमला कर दिया। निशा देवी ने बताया कि हमले के बाद वह बेहोश हो गई। बता दें कि बीते 17 जुलाई को प्रिया के मौसेरे भाई आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका उस मामले में मुख्य गवाह थी।