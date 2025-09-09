master of arts student priya bharti murder in bihar sitamarhi सिर-गाल और गर्दन पर हमला, बिहार में छत पर खाना खा रही एमए की छात्रा की दबिया से हत्या, Bihar Hindi News - Hindustan
master of arts student priya bharti murder in bihar sitamarhi

सिर-गाल और गर्दन पर हमला, बिहार में छत पर खाना खा रही एमए की छात्रा की दबिया से हत्या

प्रिया छत पर खाना खा रही थी। इसी दौरान उसपर दबिया से हमला किया। प्रिया के सिर, गर्दन, हाथ व गाल सहित कई जगह गहरे जख्म थे। जब वे लोग छत पर गए, तब तक बदमाश कूदकर भाग गया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बाजपट्टी, सीतामढ़ीTue, 9 Sep 2025 08:32 AM
बिहार में एमए की एक छात्रा की सनसनीखेज हत्या हो गई है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव में रविवार देर शाम बदमाशों ने घर की छत पर भोजन कर रही एमए की छात्रा प्रिया भारती (22) की दबिया से हमला कर हत्या कर दी। प्रिया उसी गांव के रौशन मिश्र की भांजी थी। डुमरा थाना क्षेत्र के बेली गांव निवासी रामनारायण ठाकुर की पुत्री प्रिया गोयनका कॉलेज में एमए की अंतिम वर्ष की छात्रा थी।

पुपरी डीएसपी सुनीता कुमारी ने सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की। उन्होंने प्रिया की मां निशा देवी व परिजनों से घटना की जानकारी ली। प्रिया छत पर खाना खा रही थी। इसी दौरान उसपर दबिया से हमला किया। प्रिया के सिर, गर्दन, हाथ व गाल सहित कई जगह गहरे जख्म थे। जब वे लोग छत पर गए, तब तक बदमाश कूदकर भाग गया। जाते समय बदमाश ने मृतका की मां निशा देवी पर भी हमला कर दिया। निशा देवी ने बताया कि हमले के बाद वह बेहोश हो गई। बता दें कि बीते 17 जुलाई को प्रिया के मौसेरे भाई आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका उस मामले में मुख्य गवाह थी।

इस कारण हमलावर को नही देख सकी। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना दबिया और मृतका का मोबाइल बरामद किया है। परिजनों के मुताबिक, बदमाश घर के बगल में स्थित पेड़ के सहारे छत पर चढ़ा था। डीएसपी सुनीता कुमारी ने बताया कि भौतिक व तकनीकी साक्ष्यों के आलोक में मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौसेरा भाई आदित्य की हत्या भी जांच का एंगल हो सकता है।

