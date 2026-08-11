पीरपैंती थर्मल प्लांट की जमीन के नीचे विशाल चट्टान, ड्रिलिंग मशीन फेल; डायनामाइट से उड़ाएगा अदानी ग्रुप
पीरपैंती अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की जमीन के नीचे मजबूत पत्थरों वाली विशाल चट्टान मिली है। इससे चिमनी के लिए नींव खुदाई का कार्य ठप हो गया है। ड्रिलिंग मशीनें फेल होने के बाद अदानी ग्रुप ने भागलपुर डीएम से डायनामाइट ब्लास्ट की मंजूरी मांगी है।
संजय कुमार, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में निर्माणाधीन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की जमीन के नीचे विशाल चट्टान मिली है। इससे निर्माण कार्य बाधित हो गया है। पावर प्लांट में चिमनी बनाने के लिए पाइलिंग (नींव खुदाई) की जा रही है। इस दौरान जमीन के नीचे बेहद सख्त चट्टान मिलने से खुदाई का काम रुक गया है। इन मजबूत पत्थरों को तोड़ने के लिए भारी-भरकम ड्रिलिंग मशीनें भी फेल हो गई हैं। अब अदानी ग्रुप इसे डायनामाइट से उड़ाने की तैयारी कर रहा है। पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनाया जा रहा है।
अदानी पावर लिमिटेड ने चिह्नित स्थल पर करीब दो दर्जन खाता-खेसरा का ब्योरा देते हुए जमीन के अंदर से पत्थरों को निकालने के लिए प्रशासन से मंजूरी मांगी है। पत्थरों को डायनामाइट से तोड़कर निकाला जाएगा। बैलास्टिक की मंजूरी के लिए अदानी पावर ने भागलपुर के डीएम से एनओसी मांगी है।
डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को थर्मल निर्माण एजेंसी को तुरंत एनओसी देने के लिए पत्र जारी किया है। अदानी पावर लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि पावर प्लांट में चिमनी का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। इसके विशाल ढांचे को संभालने के लिए नींव का गहरा और मजबूत होना अनिवार्य है। सामान्य मशीनों से इन चट्टानों को काटना या हटाना संभव नहीं हो पा रहा है।
डायनामाइट से ब्लास्ट करने पर सुरक्षा का खतरा
पत्थरों को ब्लास्ट करने के लिए ‘बैलास्टिक मंजूरी’ और एनओसी के लिए आवेदन किया गया है। चूंकि ब्लास्टिंग से आसपास के क्षेत्रों में कंपन और सुरक्षा संबंधी खतरे हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है। सुरक्षा मानकों की गहन जांच के बाद ही इस एनओसी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
26 हजार करोड़ की लागत से बन रहा पावर प्लांट
यह परियोजना बिहार के ऊर्जा क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर मानी जा रही है, जिसमें अदाणी पावर द्वारा करीब ₹26 हजार करोड़ का निवेश किया जा रहा है। कार्य एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही प्रशासन से ब्लास्टिंग की मंजूरी मिलेगी, पत्थरों को हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। इस रुकावट को जल्द दूर करना बेहद जरूरी है ताकि वर्ष 2029-30 तक प्लांट को चालू करने के तय लक्ष्य में कोई बड़ी देरी ना हो।
भागलपुर की डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि अदानी पावर लिमिटेड ने कुछ खेसरा का ब्योरा देते हुए बैलास्टिक मंजूरी मांगी है। इसके लिए एनओसी देने की तैयारी हो रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।