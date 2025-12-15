Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsmassive robbery in Jamui Jewelry cash 60 lakh looted from jewelers home in bihar
जमुई में महालूट; ज्वेलर्स के घर से 60 लाख के जेवर कैश लूटे, पिस्टल सटाकर 2 घंटे तक किया तांडव

संक्षेप:

अपराधियों ने सोए हुए परिवार के सदस्यों की कनपट्टी पर हथियार सटा दिया और 6 लाख नगद सहित लगभग 60 लाख रुपए के जेवरात लूट कर ले गए।

Dec 15, 2025 12:54 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के जमुई में बेखौफ बदमाशों ने एक जेवर कारोबारी के घर पर धावा बोलकर करीब 60 लाख की संपत्ति लूट ली। रविवार की देर रात दुकान के रास्ते मकान में घुसे बदमाशों ने पिस्टल सटाकर घर वालों को बंधक बना लिया और करीब 2 घंटों तक उत्पात मचाया। विरोध करने पर मारपीट की और बच्चों को उठा लेने की धमकी दी। डर से कारोबारी मुकेश साह का पूरा परिवार खामोश रहा। डकैतों के भाग जाने के बाद शोर मचाया तो लोग जुटे।

जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के महादेव सिमरिया के शकुंलता ज्वेलर्स के मालिक घर में लगभग एक दर्जन नकाबपोश अपराधी घुस गए और हथियार के बल पर डकैती के घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने सोए हुए परिवार के सदस्यों की कनपट्टी पर हथियार सटा दिया और 6 लाख नगद सहित लगभग 60 लाख रुपए के जेवरात लूट कर ले गए। अलीगंज निवासी मुकेश कुमार साह पिता लोहा साह लगभग 30 वर्षों से महादेव सिमरिया बाजार पाठकचक रोड में घर बनाकर रहते हैं। घर के आगे शकुंतला ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं और पीछे के हिस्से में परिवार के साथ रहते हैं।

मुकेश साह ने बताया कि रविवार की रात्रि करीब 12:00 बजे लगभग एक दर्जन की संख्या में नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने दुकान के शटर को लोहे के रोड से तोर दिया और घर के अंदर प्रवेश कर गए। करीब 2 घंटे तक अपराधियों ने सभी को बंधक बना कर तांडव मचाया। इस दौरान जान से मारने और घर से बच्ची को उठाने की धमकी देते रहे।

बदमाशों ने दुकान में रखे 6 लाख 40 हजार नगद एवं 400 ग्राम सोना के साथ लगभग 50 किलो चांदी लूट लिया। रात्रि 12:00 बजे से 2:00 बजे तक घर व दुकान में अपराधियों ने तांडव मचाया और दुकान में रखे सारे जेवरात को लूट कर ले गए। परिवार के सदस्यों का कहना है कि एक दो अपराधियों की पहचान हो चुकी है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सिकंदरा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

