जमुई में महालूट; ज्वेलर्स के घर से 60 लाख के जेवर कैश लूटे, पिस्टल सटाकर 2 घंटे तक किया तांडव

संक्षेप: अपराधियों ने सोए हुए परिवार के सदस्यों की कनपट्टी पर हथियार सटा दिया और 6 लाख नगद सहित लगभग 60 लाख रुपए के जेवरात लूट कर ले गए।

बिहार के जमुई में बेखौफ बदमाशों ने एक जेवर कारोबारी के घर पर धावा बोलकर करीब 60 लाख की संपत्ति लूट ली। रविवार की देर रात दुकान के रास्ते मकान में घुसे बदमाशों ने पिस्टल सटाकर घर वालों को बंधक बना लिया और करीब 2 घंटों तक उत्पात मचाया। विरोध करने पर मारपीट की और बच्चों को उठा लेने की धमकी दी। डर से कारोबारी मुकेश साह का पूरा परिवार खामोश रहा। डकैतों के भाग जाने के बाद शोर मचाया तो लोग जुटे।

जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के महादेव सिमरिया के शकुंलता ज्वेलर्स के मालिक घर में लगभग एक दर्जन नकाबपोश अपराधी घुस गए और हथियार के बल पर डकैती के घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने सोए हुए परिवार के सदस्यों की कनपट्टी पर हथियार सटा दिया और 6 लाख नगद सहित लगभग 60 लाख रुपए के जेवरात लूट कर ले गए। अलीगंज निवासी मुकेश कुमार साह पिता लोहा साह लगभग 30 वर्षों से महादेव सिमरिया बाजार पाठकचक रोड में घर बनाकर रहते हैं। घर के आगे शकुंतला ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं और पीछे के हिस्से में परिवार के साथ रहते हैं।

मुकेश साह ने बताया कि रविवार की रात्रि करीब 12:00 बजे लगभग एक दर्जन की संख्या में नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने दुकान के शटर को लोहे के रोड से तोर दिया और घर के अंदर प्रवेश कर गए। करीब 2 घंटे तक अपराधियों ने सभी को बंधक बना कर तांडव मचाया। इस दौरान जान से मारने और घर से बच्ची को उठाने की धमकी देते रहे।