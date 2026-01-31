स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में महालूट? पटना समेत 6 जिलों के 15 संस्थान रडार पर, जांच का आदेश

संक्षेप: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। 15 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों का भौतिक और स्थलीय जांच का आदेश दिया है। पहले चरण में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, रोहतास और औरंगाबाद के 15 निजी शिक्षण संस्थानों की जांच कर एक पखवाड़े में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस योजना के नाम पर सरकारी राशि के बड़े घपले की आशंका जताई जा रही है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिला निबंधन सह परामर्श केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में वार्षिक लक्ष्य 85 हजार के विरुद्ध 99 हजार 357 और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 27 जनवरी तक वार्षिक लक्ष्य 95 हजार 220 के विरुद्ध एक लाख 15 हजार 423 आवेदन मिले हैं।

कमेटी में कौन-कौन? आवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि पिछले वर्षों से सभी संस्थानों में आवेदनों में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संस्थानों की स्थलीय जांच और भौतिक सत्यापन एक समान प्रक्रिया के रूप में करवाना आवश्यक है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा सह नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र प्रबंधक और बिहार राज्य वित्त निगम के सहायक प्रबंधक को सदस्य बना एक एक पखवाड़े के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

इन शिक्षण संस्थानों में होगी जांच योजना प्रभारी ने पंद्रह संस्थानों में नामांकन विसंगतियों की जाँच पहले कराने को कहा है। इनमें शामिल संस्थानों में पटना के मगध प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, चैतन्य कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आरएस विद्यापीठ, एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नोवा मैनेजमेंट कॉलेज और हिमालया कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन पालीगंज शामिल है।

इनके अलावा मुजफ्फरपुर के एमपीएस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन और शिवी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, वैशाली के श्री उमेश मिश्रा रणजीत कुमार प्रकाश कॉलेज, इंदु देवी रणजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज और डॉ. रणजीत कुमार प्रकाश कॉलेज, मधुबनी की संदीप यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद के सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रोहतास के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की जांच के आदेश दिए गए हैं।

इन बिंदुओं पर होनी है जांच ● संबंधन संबंधी दस्तावेज, सरकार की अनुमति

● पाठ्यक्रम, नामांकन, उपस्थिति विवरण की जांच

● पिछले दो वर्ष का शुल्क विवरण

● कल कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, सेमिनार हॉल आदि की जियो टैग फोटो।

● संकायवार स्थायी और अस्थायी शिक्षकों की योग्यता