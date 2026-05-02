Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मधुबनी में आग का तांडव, होलसेल कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग; लाखों का सामान जलकर खाक

May 02, 2026 03:52 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, गवेन्द्र मिश्रा, मधुबनी
share

Bihar Latest News: मधुबनी जिले के झंझारपुर आरएस बाजार में शनिवार सुबह एक कपड़ा होलसेल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इसमें करीब 5 लाख का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने महज 30 मिनट में आग बुझाकर बड़ा हादसा टाल दिया।

मधुबनी में आग का तांडव, होलसेल कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग; लाखों का सामान जलकर खाक

Bihar Latest News: मधुबनी जिले के झंझारपुर आरएस बाजार इलाके में शनिवार की सुबह एक रेडीमेड और कपड़ा होलसेल दुकान के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग में गोदाम के अंदर रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समय पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। इससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया और आग को इमारत की अन्य मंजिलों और आसपास की घनी दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे की है। झंझारपुर आरएस बाजार स्थित एक तीन मंजिला मकान की तीसरी मंजिल पर यह रेडीमेड कपड़ों का गोदाम बनाया गया था। शनिवार की सुबह अचानक इस गोदाम से काला धुआं और आग की तेज लपटें उठने लगीं। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। दुकान के मालिक रूपेश प्रसाद ने बताया कि आग संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया।

15 मिनट में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम

आग लगने की सूचना तुरंत स्थानीय फायर विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही महज 15 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड की टीम दमकल की गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचने में सफल रही। टीम ने बिना कोई देरी किएआग बुझाने का काम शुरू कर दिया। अग्निशमन दल के कर्मियों ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मशक्कत से करीब आधे घंटे के भीतर ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। आग बुझाने वाले इस अग्निशमन दल में प्रधान अग्निक विकास कुमार के साथ पंकज कुमार, सुशील कुमार, रौशन कुमार, पुष्पा कुमारी और सुषमा कुमारी शामिल थे।

4 से 5 लाख के नुकसान का अनुमान

इस घटना में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी और तुरंत कार्रवाई के कारण आग केवल तीसरी मंजिल तक ही सीमित रही। अगर आग नीचे स्थित अन्य गोदामों व दुकानों तक पहुंच जाती, तो भारी तबाही मच सकती थी। हालांकि, जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक तीसरी मंजिल पर रखे रेडीमेड कपड़े, कीमती साड़ियां, दो कूलर और बेड सहित लगभग चार से पांच लाख रुपये का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था।

ये भी पढ़ें:बिहार म्यूजियम ने बनाया नया रिकॉर्ड, 10 साल में पहली बार पहुंचे इतने लाख पर्यटक
ये भी पढ़ें:बिहार के इस जिले के लोगों के पास बिजली बिल जीरो करने का मौका, 6 मई को सोलर मेला
ये भी पढ़ें:चेनपुलिंग कर ट्रेन रोकते, फिर पथराव कर लूटते थे शराब; बिहार में 9 बदमाश गिरफ्तार
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Latest Hindi News Bihar News In Hindi Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।