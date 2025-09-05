Massive fire in foam factory in Patna panic seeing flames smoke fire brigade team reached पटना में फोम फैक्ट्री में भीषण अगलगी, लपटें और धुएं का गुबार देख मची अफरातफरी; दमकल की टीम बुझाने में जुटी, Bihar Hindi News - Hindustan
आग लगने के कारणों की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आग की भयावहता से आस पास के लोग काफी डरे हुए हैं। फतुहा थाना के दोस्त मोहम्मदपुर की घटना है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:14 PM
बड़ी खबर राजधानी पटना से आई है जहां एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई है। कई थानों की पुलिस और दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई है। पटना के फतुहा इलाके की घटना है। आग से जानमाल के नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बड़े नुकसान की आशंका है। आग से निकले धुएं का गुबार इतना ऊंचा है कि देखकर लोगों की चीखें निकल रही है। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है।

बताया जा रहा है कि गैस वेल्डिंग मशीन से निकली चिनगारी से आग लगी। आग की भयावहता से आस पास के लोग काफी डरे हुए हैं। फतुहा थाना के दोस्त मोहम्मदपुर की घटना है। आग की लपटें और धुएं का गुबार भयावह है। फतुहा के अलावे कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। फोम की फैक्ट्री होने की वजह से आग तेजी से फैल गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली है। इस घटना से फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने से लाखों रूपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 15 लोगों का रेस्क्यू किया है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दो किलोमीटर दूर से ही दिख रही थी। फैक्ट्री के कर्मियों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। फोम के कारण आग तेजी से फैल गई।

Bihar News
