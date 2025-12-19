औरंगाबाद में NTPC के प्लांट में भीषण आग; बाल-बाल बचे कर्मी, करोड़ों के नुकसान की आशंका

संक्षेप: एनटीपीसी प्रबंधन ने बताया कि यूनिट-1 में पहले से ही निर्धारित ओवरहॉलिंग थी। समय पर की गई कार्रवाई की वजह से आग को फैलने से रोक दिया गया। पूरे परिसर में अलर्ट जारी कर आपातकालीन प्रक्रियाओं का संचालन करते हुए प्रभावित क्षेत्र को खाली कराया गया।

औरंगाबाद जिले के नवीनगर एनपीसी बिजली परियोजना में शुक्रवार की दोपहर कूलिंग टावर के बी-1 यूनिट में कार्य के दौरान अचानक आग लग गई। जिससे घटनास्थल पर अफरातफरी मची रही। आग की ऊंची लपट देख अधिकारी और कर्मी परेशान हो उठे। आग लगने की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और अग्निशमन टीम आग बुझाने में जुट गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आशंका जतायी जा रही है कि वेल्डिंग कार्य के दौरान आग लगी है। तेल, केबल सहित कई अन्य सामग्री भी जलकर खाक हुई है।

एनटीपीसी अधिकारियों और सीआईएसएफ अग्निशमन की टीम ने पांच दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। किसी तरह की जनहानि नहीं होने की बात कही गई है। एनटीपीसी प्रबंधन ने बताया कि यूनिट-1 में पहले से ही निर्धारित ओवरहॉलिंग थी। समय पर की गई कार्रवाई की वजह से आग को फैलने से रोक दिया गया। पूरे परिसर में अलर्ट जारी कर आपातकालीन प्रक्रियाओं का संचालन करते हुए प्रभावित क्षेत्र को खाली कराया गया।