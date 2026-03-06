Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नवादा सदर अस्पताल में भीषण आग से अफरातफरी, दवा स्टोर रूम जलकर राख

Mar 06, 2026 11:09 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नगर संवाददाता, नवादा
share Share
Follow Us on

नवादा सदर अस्पताल में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग से दवा स्टोर रूम का सामान जलकर राख हो गया। आनन-फानन में सर्जिकल वार्ड से मरीजों को शिफ्ट कर दूसरी जगह ले जाया गया।

नवादा सदर अस्पताल में भीषण आग से अफरातफरी, दवा स्टोर रूम जलकर राख

Nawada News: बिहार के नवादा में सदर अस्पताल के दवा स्टोर रूम में शुक्रवार रात करीब 9 बजे अचानक भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में स्टोर रूम धुएं और लपटों से भर गया। इस घटना में लाखों रुपये की दवाइयां समेत अन्य मेडिकल सामान जलकर राख हो गया।

जानकारी के अनुसार, सिविल चैंबर के ठीक बगल में करकट और लोहे की शीट से अस्थायी रूप से मेडिकल स्टोर बनाया गया था, जहां अस्पताल में उपयोग होने वाली बड़ी मात्रा में दवाइयों का भंडारण किया गया था।

सदर अस्पताल में करीब 200 से अधिक प्रकार की दवाइयों का संग्रह रखा जाता है। यहीं से जिले के 14 प्रखंडों में स्थित पीएचसी और सीएचसी केंद्रों को भी दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में इस स्टोर में बड़ी मात्रा में जीवनरक्षक दवाइयों के साथ-साथ बैंडेज, कॉटन, सिरिंज सहित अन्य चिकित्सा सामग्री भी रखी हुई थी।

ये भी पढ़ें:मच्छर भगाने वाली कॉइल से लगी भीषण आग, पटना में घर के अंदर महिला की जलकर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टोर रूम से अचानक धुआं निकलता देख अस्पताल कर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग को दी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया।

सूचना मिलते ही नवादा अग्निशमन विभाग की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि मेडिकल स्टोर करकट और लोहे की शीट से बना हुआ है, जिसे हटाकर अंदर पहुंचना मुश्किल हो रहा है।

ये भी पढ़ें:कटिहार में धूं-धूं कर जल गईं 250 दुकानें, भीषण अगलगी में करोड़ों का सामान राख

खबर लिखे जाने तक दमकलकर्मी लगातार करकट की शीट हटाकर आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। वहीं अस्पताल परिसर में आग लगने की सूचना मिलते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग के कारण अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ऐहतियातन सर्जिकल वार्ड को मरीजों से खाली कर दिया गया है और उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल प्राथमिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये की दवाइयां और चिकित्सा सामग्री जलकर नष्ट हो गई हैं।

(नवादा से नगर संवाददाता की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें:बिहार के नवादा में 16 साल की लड़की से गैंगरेप, लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Nawada News Nawada Latest News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।