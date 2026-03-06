नवादा सदर अस्पताल में भीषण आग से अफरातफरी, दवा स्टोर रूम जलकर राख
नवादा सदर अस्पताल में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग से दवा स्टोर रूम का सामान जलकर राख हो गया। आनन-फानन में सर्जिकल वार्ड से मरीजों को शिफ्ट कर दूसरी जगह ले जाया गया।
Nawada News: बिहार के नवादा में सदर अस्पताल के दवा स्टोर रूम में शुक्रवार रात करीब 9 बजे अचानक भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में स्टोर रूम धुएं और लपटों से भर गया। इस घटना में लाखों रुपये की दवाइयां समेत अन्य मेडिकल सामान जलकर राख हो गया।
जानकारी के अनुसार, सिविल चैंबर के ठीक बगल में करकट और लोहे की शीट से अस्थायी रूप से मेडिकल स्टोर बनाया गया था, जहां अस्पताल में उपयोग होने वाली बड़ी मात्रा में दवाइयों का भंडारण किया गया था।
सदर अस्पताल में करीब 200 से अधिक प्रकार की दवाइयों का संग्रह रखा जाता है। यहीं से जिले के 14 प्रखंडों में स्थित पीएचसी और सीएचसी केंद्रों को भी दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में इस स्टोर में बड़ी मात्रा में जीवनरक्षक दवाइयों के साथ-साथ बैंडेज, कॉटन, सिरिंज सहित अन्य चिकित्सा सामग्री भी रखी हुई थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टोर रूम से अचानक धुआं निकलता देख अस्पताल कर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग को दी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया।
सूचना मिलते ही नवादा अग्निशमन विभाग की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि मेडिकल स्टोर करकट और लोहे की शीट से बना हुआ है, जिसे हटाकर अंदर पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
खबर लिखे जाने तक दमकलकर्मी लगातार करकट की शीट हटाकर आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। वहीं अस्पताल परिसर में आग लगने की सूचना मिलते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग के कारण अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ऐहतियातन सर्जिकल वार्ड को मरीजों से खाली कर दिया गया है और उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है।
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल प्राथमिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये की दवाइयां और चिकित्सा सामग्री जलकर नष्ट हो गई हैं।
(नवादा से नगर संवाददाता की रिपोर्ट)
