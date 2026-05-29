कटिहार में वंदे मातरम पर भारी विवाद, विधायक बोले- हिन्दुस्तान में यदि रहना है तो... शिक्षक ने माफी मांगी

स्कूल में में चेतना सत्र के दौरान राष्ट्रगीत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब विद्यालय के कुछ शिक्षकों के बीच राष्ट्रगीत गाने को लेकर तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन गई।

बिहार के कटिहार में एक सरकारी स्कूल में वंदे मातरम के गायन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि जिला प्रशासन को दखल देना पड़ा। दो मुस्लिम शिक्षकों ने स्कूल में वंदे मातरम गाने का विरोध किया। बरारी विधायक भी इस विवाद में कूद पड़े। जांच के बाद बीडीयो ने कहा है कि आरोपी शिक्षक ने माफी मांग ली है। लेकिन, विधायक का कहना है कि राष्ट्रगीत का विरोध करने वालों की माफी नहीं चलेगी। हिन्दुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा।

मामला बरारी प्रखंड अंतर्गत गुरूमैला पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का है।स्कूल में में चेतना सत्र के दौरान राष्ट्रगीत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब विद्यालय के कुछ शिक्षकों के बीच राष्ट्रगीत गाने को लेकर तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन गई।घटना की सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक पहुंचने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय के शिक्षक मो०फरहान अंजुम एवं मो०अबू तालिब पर आरोप लगाया गया है कि 23 मई को विद्यालय परिसर में चेतना सत्र के दौरान जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा था तब दोनों शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए राष्ट्रगीत गाने पर रोक लगाने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों शिक्षकों ने यह कहते हुए हंगामा किया कि विद्यालय में राष्ट्रगीत नहीं गाया जाएगा। इस घटना के बाद विद्यालय के अन्य शिक्षकों विशेषकर हिन्दू शिक्षकों के साथ दोनों शिक्षकों की कहासुनी हो गई जो बाद में विवाद का रूप ले लिया।

विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि दोनों शिक्षकों ने गाली गलौज हाथापाई तथा दंगा कराने की धमकी भी दी। साथ ही विद्यालय के अन्य शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात भी आवेदन में उल्लेखित की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार सिंह ने दोनों आरोपित शिक्षकों से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।तो विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय अनुशासन और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “चाहे कोई भी हो दोषी पाए जाने वाले शिक्षक को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”घटना के बाद विद्यालय परिसर में चर्चा का माहौल बना हुआ है तथा स्थानीय लोगों में भी मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।शिक्षा विभाग पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।