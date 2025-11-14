Hindustan Hindi News
Masaurhi Result LIVE: मसौढ़ी में RJD की रेखा देवी की हैट्रिक लगेगी या जीतेंगे JDU के अरुण मांझी

संक्षेप: Masaurhi Assembly Seat Result LIVE 2025: मसौढ़ी पटना जिले की एससी आरक्षित सीट है। ये आरजेडी का गढ़ भी मानी जाती है। ऐसे में आरजेडी की रेखा देवी यहां से जीत की हैट्रिक लगा पाती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा।

Fri, 14 Nov 2025 07:58 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मसौढ़ी
Masaurhi Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मसौढ़ी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है। इस सीट पर नतीजे आजे आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर मुख्य मुकाबला जनता दल यूनाइडेट (जेडीयू) के अरुण मांझी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की रेखा देवी के बीच है।यह राजद एक मजबूत गढ़ मानी जाती है। RJD की रेखा देवी ने इस सीट पर लगातार दो बार (2015 और 2020) बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 2020 में जीत का अंतर 32,227 वोटों का था। इस सीट पर कुल नौ प्रत्याशी मैदान में हैं।

शुरुआती दशकों में इस सीट पर कांग्रेस और वाम दल (CPI) का दबदबा रहा, लेकिन हाल के सालों में यह सीट RJD का किला बन गई है। RJD और JDU दोनों ही दल यहां से 3-3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वर्तमान में RJD भारी है। यह एससी सुरक्षित सीट है, लेकिन यादव और कुर्मी मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं।

यह सीट 1957 में बनी थी और 2008 में परिसीमन के बाद इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से यादव और दलित मतदाताओं का दबदबा माना जाता है। RJD उम्मीदवार रेखा देवी रविदास समुदाय से आती हैं, और इस वर्ग का बड़ा हिस्सा RJD के समर्थन में मजबूती से खड़ा रहता है।

