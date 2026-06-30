भोजपुर के बिलौटी में लगा शहीद भरत नगर का बोर्ड, जवईनिया कटाव पीड़ितों की मदद कर रहे लोग

भोजपुर के बिलौटी गांव में शहीद भरत तिवारी नगर का बोर्ड लगाया गया है। यहां समाजसेवियों और ग्रामीणों के सहयोग से पहले पुनर्वास स्थल का नामकरण भरत तिवारी नगर किया गया। फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई और अब मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया।

भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड स्थित बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर सही था या फर्जी? अभी इसकी जांच चल रही है। इस बीच बिलौटी गांव में शहीद भरत नगर का एक बोर्ड लगा दिया गया है। इस बोर्ड पर भरत तिवारी की तस्वीर भी लगी है। दरअसल बिलौटी गांव के पुनर्वास क्षेत्र में दिवंगत भरत तिवारी के अधूरे सपनों को साकार करने की मुहिम आगे बढ़ने लगी है। समाजसेवियों और ग्रामीणों के सहयोग से पहले पुनर्वास स्थल का नामकरण भरत तिवारी नगर किया गया। फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई और अब मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल्द तीन से चार नये चापाकल लगाने की घोषणा की गई है।

स्थानीय यूट्यूबर ने भी इस महीने की अपनी पूरी आय गांव के विकास कार्यों में लगाने का संकल्प लिया है। बता दें कि भोजपुर के बिलौटी गांव में जवईनिया पुनर्वास योजना के तहत बसाये गये परिवारों के बीच जनसहयोग से विकास कार्यों की नई पहल शुरू हुई है। दिवंगत भरत तिवारी के सपनों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से समाजसेवियों ने पुनर्वास स्थल का नामकरण कर शहीद भरत भूषण तिवारी नगर का बोर्ड भी लगाया है। इसके बाद यूट्यूबर टाइगर यादव ने निजी सहयोग से गांव के बिजली पोलों पर स्ट्रीट लाइट लगाकर पूरे इलाके को रोशन किया गया है।

इसी अभियान की अगली कड़ी में सोमवार को गांव में नि:शुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और जरूरतमंदों के बीच दवाओं का वितरण किया गया। डॉक्टरों ने मौसमी बीमारियों से बचाव और स्वच्छता अपनाने की सलाह भी दी। आयोजकों का कहना था कि गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस पहल का उद्देश्य है। मेडिकल कैंप के दौरान ग्रामीणों ने दूषित पेयजल की समस्या भी उठाई।

कई चापाकलों से गंदा पानी निकलने और कुछ स्थानों पर चापाकल नहीं होने की जानकारी मिलने पर यूट्यूबर ने जल्द तीन से चार नये चापाकल लगाने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि केवल इलाज से नहीं, बल्कि बीमारी की वजह बनने वाली समस्याओं को दूर कर ही लोगों को स्वस्थ रखा जा सकता है। इस अवसर पर यूट्यूबर टाइगर यादव ने घोषणा की कि इस महीने की मिलने वाली उनकी पूरी आय गांव के विकास, नये चापाकल लगाने और अन्य जनहित कार्यों में खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी उनकी आय सामाजिक कार्यों में लगती रही है और आगे भी भरत तिवारी के अधूरे सपनों को पूरा करने की यह मुहिम जनसहयोग से निरंतर जारी रहेगी।