बिहार के गया जी में गैंगरेप के बाद महिला की हालत नाजुक, बोल भी नहीं पा रही; 5 गिरफ्तार

गया जी शहर के रामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। घटना चार अक्टूबर की है। गंभीर हालत में महिला सिविल लाइन थाना की पुलिस को मिली। जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी आनंद कुमार ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया।

पुलिस ने पीड़िता के प्रारंभिक बयान, तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बोधगया स्थित एक होटल का मैनेजर भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार पीड़िता की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और वह ठीक से बोल पाने की स्थिति में नहीं है।