बिहार में शादीशुदा युवती की मांग में जबरन सिंदूर भरा, तमाशा देखते रहे गांव के लोग, FIR दर्ज
आरोपी युवक ने खेत में भाग रही महिला को दौड़कर पकड़ लिया और जमीन पर गिराकर जबरन उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण तमाशबीन बने रहे।
समस्तीपुर, निप्र । बिहार के समस्तीपुर से एक विवाहिता के साथ सरेआम बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक ने विवाहिता की इच्छा के विरुद्ध उसकी मांग में सिंदूर भर कर जबरन शादी करने का दावा ठोक दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे तमाशबीन बने रहे और पीड़िता की खिल्ली उड़ाते रहे। पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर खानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांड के मुख्य आरोपी कुन्दन कुमार को पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य ग्रामीणों और वीडियो वायरल करने वालों की तलाश कर रही है। मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है।
इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो देखकर पुलिस सक्रिय हो गई है। वायरल वीडियो में एक युवक बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में(खेत में) महिला की मांग में सिंदूर भरता दिखाई दे रहा है। महिला उसका विरोध करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करती नजर आती है और खेत की ओर दौड़कर भाग जाती है। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोग युवक को रोकने का प्रयास करते हैं। युवक लोगों से हाथ छुड़ाकर महिला के पास पहुंचता और दबोचकर खेत में ही उसकी इच्छा के विरुद्ध जबर्दस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। जबरन शादी करने के बाद वह एक अन्य युवक के साथ महिला को बाइक पर चढ़ाकर ले जाता है और एक कमरे के अंदर उसे पकड़कर बैठा लेता है। इस दौरान भी कुछ लोग उसका वीडियो बनाते रहे और महिला का मजाक उड़ाते रहे। लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
महिला के साथ बदतमीजी करने वाला युवक पुरुषोत्तमपुर अन्नु पंचायत के वार्ड-2 निवासी दिनेश महतो का पुत्र कुंदन कुमार बताया जा रहा है। पीड़िता भी खानपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है। दोनों का घर आसपास ही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से ही जान पहचान है। वीडियो में जबरन शादी करने वाला कुंदन प्रेम प्रसंग का भी दावा करता है। हालांकि, महिला इनकार कर रही है। कुन्दन कमरे में भी उसकी मांग में फिर से जबर्दस्ती सिंदूर भरकर शादी करने की बात करता है।
इस मामले में पुलिस ने बताया है कि पुलिस वीडियो समेत पूरी घटना की तकनीकी एवं अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। बताया गया है कि दोनों एक-दूसरे के पहले से परिचित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। समस्तीपुर डीएसी संजय कुमार ने कहा है कि घटना 28 अक्टूबर की है। खानपुर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पांच व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में खानपुर कांड संख्या 243/2026 दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांड के मुख्य अभियुक्त कुंदन कुमार को बेगूसराय के खोदाबंदपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका घर पीड़ित महिला के घर से 500 मीटर पर स्थित है। इस कांड में अन्य किन लोगों की संलिप्तता है, इसकी जांच भी की जा रही है। जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया है उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें