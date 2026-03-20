पेट दबाकर जबरन कराया डिलिवरी, विवाहिता की मौत; झोलाछाप की जानलेवा लापरवाही

बुधवार को रूबी के पेट में हल्का दर्द होने पर नूनफारा कैला निवासी झोलाछाप मनजीत राम को इलाज के लिए बुलाया गया। मनजीत और बगल की दाई ने जबरदस्ती पेट पर दबाव देकर प्रसव करा दिया। अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक झोलाछाप ग्रामीण चिकित्सक की करतूत से 25 साल की विवाहिता की मौत हो गई। आरोपी ने एक ग्रामीण दाई के साथ मिलकर विवाहिता का जबरन समय से पहले डिलिवरी करा दिया। घटना पीयर थाना क्षेत्र के बंगाही में बुधवार की रात की है। प्रसूता बंगाही निवासी बाबूलाल राम की 25 वर्षीया पुत्री रूबी देवी थी। ईश्वर की कृपा से नवजात सुरक्षित है। घटना के बाद झोलाछाप फरार है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। बयान लेने की प्रक्रिया की जा रही है।

परिजन ने पुलिस को बताया कि बुधवार को रूबी के पेट में हल्का दर्द होने पर नूनफारा कैला निवासी झोलाछाप मनजीत राम को इलाज के लिए बुलाया गया। मनजीत और बगल की दाई ने जबरदस्ती पेट पर दबाव देकर प्रसव करा दिया। अधिक रक्तस्राव होने पर मनजीत ने रूबी को सरफुद्दीनपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालत बिगड़ने पर रूबी को रेफर कर दिया गया। मेडिकल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। पीयर थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झोलाछाप द्वारा गलत तरीके से प्रसव कराने से परिजनों में आक्रोश है। प्रसूता रूबी के पिता का कहना है कि प्रसव का समय पूरा नहीं हुआ था। मृतका की मां मिल्की देवी व अन्य परिजन ने पुलिस को बताया कि रूबी की शादी करीब तीन साल पहले वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के मुकेश राम से हुई थी। रूबी चार दिन पहले मायके आई थी। घटना की सूचना पर पीयर थानेदार कुंदन कुमार ने पहुंचकर रूबी के परिजन से जानकारी ली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया।