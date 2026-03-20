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पेट दबाकर जबरन कराया डिलिवरी, विवाहिता की मौत; झोलाछाप की जानलेवा लापरवाही

Mar 20, 2026 02:40 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बुधवार को रूबी के पेट में हल्का दर्द होने पर नूनफारा कैला निवासी झोलाछाप मनजीत राम को इलाज के लिए बुलाया गया। मनजीत और बगल की दाई ने जबरदस्ती पेट पर दबाव देकर प्रसव करा दिया। अधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई।

पेट दबाकर जबरन कराया डिलिवरी, विवाहिता की मौत; झोलाछाप की जानलेवा लापरवाही

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक झोलाछाप ग्रामीण चिकित्सक की करतूत से 25 साल की विवाहिता की मौत हो गई। आरोपी ने एक ग्रामीण दाई के साथ मिलकर विवाहिता का जबरन समय से पहले डिलिवरी करा दिया। घटना पीयर थाना क्षेत्र के बंगाही में बुधवार की रात की है। प्रसूता बंगाही निवासी बाबूलाल राम की 25 वर्षीया पुत्री रूबी देवी थी। ईश्वर की कृपा से नवजात सुरक्षित है। घटना के बाद झोलाछाप फरार है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। बयान लेने की प्रक्रिया की जा रही है।

परिजन ने पुलिस को बताया कि बुधवार को रूबी के पेट में हल्का दर्द होने पर नूनफारा कैला निवासी झोलाछाप मनजीत राम को इलाज के लिए बुलाया गया। मनजीत और बगल की दाई ने जबरदस्ती पेट पर दबाव देकर प्रसव करा दिया। अधिक रक्तस्राव होने पर मनजीत ने रूबी को सरफुद्दीनपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालत बिगड़ने पर रूबी को रेफर कर दिया गया। मेडिकल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। पीयर थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झोलाछाप द्वारा गलत तरीके से प्रसव कराने से परिजनों में आक्रोश है। प्रसूता रूबी के पिता का कहना है कि प्रसव का समय पूरा नहीं हुआ था। मृतका की मां मिल्की देवी व अन्य परिजन ने पुलिस को बताया कि रूबी की शादी करीब तीन साल पहले वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के मुकेश राम से हुई थी। रूबी चार दिन पहले मायके आई थी। घटना की सूचना पर पीयर थानेदार कुंदन कुमार ने पहुंचकर रूबी के परिजन से जानकारी ली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया।

इस मामले में पीयर थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला पार्षद रामानंद ओझा उर्फ मुकेश ओझा, मुखिया अब्दुल सत्तार अंसारी, पूर्व मुखिया शंभू साह समेत आसपास के लोगों ने परिजनों से घटना की जानकारी ली।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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