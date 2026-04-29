शादीशुदा टीचर पर चढ़ा इश्क का बुखार, अपनी छात्रा को लेकर फरार; पत्नी को सता रहा यह डर
उसकी उम्र पहली अप्रैल को 18 साल हो चुकी है। पत्नी को डर सता रहा है कि अब उसका पति(आरोपी शिक्षक) छात्रा से शादी करके लौट आएगा और मजे से नौकरी करेगा। पत्नी ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
Teacher Eloped with Student: बिहार के दरभंगा में चार माह से फरार आठवीं का छात्रा का अभी तक पता नहीं लगा पाई है। छात्रा अपने एक टीचर के साथ अफेयर में थी। छात्रा की मां ने टीचर पर नाबालिग बेटी को अगवा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करा रखा है। अब टीचर की पत्नी को एक डर सता रहा है। पुलिस के सुस्त रवैये से दोनों परिवारों के लोग नाराज हैं।
आरोपी शिक्षक यूपी का मूल निवासी है। 2025 के दिसम्बर महीने में वह छात्रा के साथ स्कूल से ही फरार हो गया। शिक्षक ने स्कूल में नो वर्क नो पे का आवेदन भी दे दिया है। पुलिस उनका पता लगाने में अभी तक नाकाम है। शिक्षक की पत्नी और छात्रा की मां दोनों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पत्नी ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाया है।
दरअसल इसी महीने(अप्रैल) में छात्रा बालिग हो चुकी है। उसकी उम्र पहली अप्रैल को 18 साल हो चुकी है। पत्नी को डर सता रहा है कि अब उसका पति(आरोपी शिक्षक) छात्रा से शादी करके लौट आएगा और मजे से नौकरी करेगा। पत्नी ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पत्नी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के उक्त शिक्षक के साथ उसकी शादी साल 2016 में हुई थी। कुछ दिन सबकुछ ठीक से बीता। उसे पता चल गया कि उसके पति का चरित्र सही नहीं है। दूसरी लड़कियों से उसके रिलेशन हैं। इसे लेकर घर में विवाद हुआ। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी किया। पति जब नहीं समझा तो वह एक साल से अलग रहने लगी।
पिछले साल दिसम्बर महीने से पति फरार है। वह अपनी प्रेमिका(छात्रा) को लेकर भागा हुआ है। शिक्षक ने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया और दूसरी शादी करने की तैयारी में है। कई महीने बीत जाने के बाद भी न तो छात्रा बरामद हो सकी है और न ही शिक्षक की गिरफ्तारी हो पाई है। छात्रा की मां के बयान पर घनश्यामपुर थाने में अपहरण का केस भी दर्ज है।
इस मामले में स्कूल के हेड मास्टर शैलेश कुमार ने बताया कि संबंधित शिक्षक दिसंबर महीने से ही स्कूल छोड़कर लापता हैं। साथ ही विद्यालय की एक छात्रा भी उसी समय से गायब है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक ने विद्यालय में नो वर्क, नो पे का आवेदन दिया हुआ है। स्कूल के दस्तावेज के मुताबिक फरार छात्रा की उम्र अप्रैल महीने में 18 वर्ष पूरी हो चुकी है।
इस मामले में घनश्यामपुर थाने के थानेदार आलोक कुमार ने कहा है कि छात्रा की तलाश में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोनों का सुराग अभी तक नहीं मिला है। दोनों दिसम्बर माह से ही फरार हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें