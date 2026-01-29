जीजा ने साली संग किया लव मैरिज, बीवी ने 6 साल की बेटी के साथ खाया जहर; 2 मौत पर कोहराम

संक्षेप: पति ने साली के शादी रचायी तो बीवी-बेटी ने जहर खाकर जान दे दी। दरअसल, पति ने बीवी की बहन से दूसरी शादी कर ली। इस वजह से महिला नाराज थी। मायके के परिजनों ने ससुराली के लोगों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

खबर बिहार के नालंदा से है जहां एक परिवार में दो सदस्यों की एक साथ मौत से कोहराम मच गया। एक महिला ने अपनी छह साल की बेटी के साथ जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। हालांकि मृतका के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना के पीछे नाजायज रिश्ते को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मृतका के पति ने अपनी छोटी साली से लव मैरिज कर लिया था जिसे लेकर परिवार में तनाव चल रहा था। घटना नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव की है। महिला के पिता ने स्थानीय थाना में हत्या करने का केस दर्ज कराया है। घटना रहुई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में गुरुवार की है।

जानकारी के मुताबिक पति ने साली के शादी रचायी तो बीवी-बेटी ने जहर खाकर जान दे दी। दरअसल, पति ने बीवी की बहन से दूसरी शादी कर ली। इस वजह से महिला नाराज थी। मायके के परिजनों ने ससुराली के लोगों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने बताया कि कलह से परेशान होकर महिला और बेटी ने जहर खा लिया है। मृतका पिंटू कुमार की 27 वर्षीया पत्नी मधुमाला देवी उर्फ मालो और उसकी बच्ची प्रिया कुमारी थी। पतुआना गांव निवासी मालो के पिता ने दामाद पिंटू समेत ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। घटना के बाद ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गये हैं।

केस उठाने के लिए दे रहा था धमकी मालो देवी के पिता ने बताया कि 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसी दौरान वर्ष 2018 में पिंटू ने उनकी छोटी बेटी रूसी कुमारी को भगाकर उससे दूसरी शादी कर ली। इससे नाराज होकर मालो ने केस कर दिया। इस मामले में पिंटू कुछ समय तक जेल में भी रहा। वापस लौटने के बाद वह केस उठाने की धमकी दे रहा था। साथ ही, मालो के साथ मारपीट कर उसे ससुराल से भगाना चाहते थे। इसी खुन्नस में ससुराल के लोगों ने मां-बेटी को जहर दे दिया।