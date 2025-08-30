शादी की बाते नहीं, सुहागरात किसके साथ; भाई तेजस्वी के पक्ष में रोहिणी आचार्या यह क्या बोल गईं

भाई तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाए जाने के सवाल पर रोहिणी आचार्या ने शादी और सुहागरात का राग छेड़ दिया। उन्होंने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर भी हमला किया।

राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने अपने भाई तेजस्वी यादव के पक्ष में एक ऐसा बयान दिया है जो मीडिया में सनसनी बनी हुई है। भाई तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने शादी और सुहागरात का राग छेड़ दिया। रोहिणी आचार्या के बयान को बीजेपी और जेडीयू ने लपक लिया है। प्रियंका गांधी के बाद वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंची रोहिणी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया। 2024 में उन्होंने राजद के टिकट पर सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लालू ने ताकत झोंक दी पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें परास्त कर दिया।

रोहिणी आचार्या ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव की घोषित योजनाओं का कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए को इस बार जनता जवाब देगी। इन लोगों ने सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाई। पीएम मोदी जी हर बार बोलकर जाते हैं पर कुछ नहीं करते। इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। हमारे भाई तेजस्वी ने रोजगार और महिलाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत की। चुनाव आने पर ये लोग उन्हीं स्कीम की कॉपी कर रहे हैं।

रोहिणी आचार्या से जब पूछा गया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर रोहिणी ने अजीबोगरीब जवाब दिया। मीडिया कर्मी पर बिफरते हुए उन्होंने कहा कि अभी क्या चल रहा है, अभी वोटर के अधिकार की लड़ाई चल रही है। अभी शादी की बात ही नहीं है और सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वह चल रहा है क्या? हद है भाई, अभी जो ज्यादा जरूरी है वह काम न होगा।

रोहिणी आचार्या के इस बयान को बीजेपी और जदयू ने लपक लिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने का है कि किसकी शादी और कैसी सुहागरात। महागठबंधन तो बिन दूल्हे की बारात है। दूल्हा बनने की होड़ मची है। लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्या का बदहवाशी में दिया गया यह बयान बेतुका है।