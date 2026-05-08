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ननद ने रुकवाई होने वाली भाभी की शादी, भाई को भड़काया; FIR दर्ज, वजह हैरान कर देगी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लड़का-लड़की ने एक-दूसरे को देखा। 22 फरवरी को  एक रेस्टोरेंट में इंगेजमेंट, फलदान और अंगूठी पहनाने की रस्म भी हुई। उसके बाद लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया।

ननद ने रुकवाई होने वाली भाभी की शादी, भाई को भड़काया; FIR दर्ज, वजह हैरान कर देगी

इंगेजमेंट और फलदान हो गया था। शादी की तारीख भी तय थी। अचानक युवती के अरमानों पर पानी फेर दिया गया। दूल्हे को भड़का कर शादी को टाल दिया गया। फैसला हुआ कि इस लड़की से शादी नहीं करेगा। शादी रुकवाने वाली एक लड़की ही थी जिसने, दुल्हन बनने से पहले एक लड़की का सपना तोड़ दिया। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

एक युवती के सुनहरे सपने चूर होने की कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है। वजह बहुत मामूली है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सी वजह से कोई शादी कैसे तोड़ सकता है। दरअसल लड़की के सिर में बाल कम होने की बात कह कर बड़ी ननद ने शादी तोड़वा दी। कन्या पक्ष ने वर पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें तीन महिला और तीन पुरुष को आरोपित किया है। वर पक्ष माधोपुर सुस्ता इलाके का रहने वाला है। पुलिस कार्रवाई कर रही है।

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जानकारी के मुताबिक कन्या पक्ष वैशाली जिले के कटहरा थाना क्षेत्र का निवासी है। वर्तमान में लड़की का परिवार सिकंदरपुर स्थित एफसीआई गोदाम गली में रहता है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि माधोपुर सुस्ता गांव के नंद किशोर साह के पुत्र सुधाकर कुमार से पुत्री का विवाह तय हुआ था। सुधाकर कोचिंग संचालक है। पांच बार लड़की की देखा-सुनी हुई। लड़का-लड़की ने एक-दूसरे को देखा। 22 फरवरी को तिलक मैदान रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में छेका-फलदान व अंगूठी पहनाने की रस्म भी हुई। फलदान के बाद 23 फरवरी को लड़का के बड़े भाई के मोबाइल से कॉल आया। इसमें लड़का की बहन सीमा कुमारी ने बात की और उसने कहा कि लड़की के सिर में बाल कम हैं। ऐसा लगता है कि उसके बाल झड़े हुए हैं। इसलिए शादी नहीं होगी।

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मामले की शिकायत सिकन्दरपुर थाने में कराई गयी है। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि मामले में जांच कर साक्ष्य के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज होने के बाद वर पक्ष के परिवार में हड़कंप मच गया है। आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया है। कन्या पक्ष के परिवार वालों का कहना है कि उनकी प्रतिष्ठा और बेटी के जीवन से खिलवाड़ किया गया है। पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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