Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी में सेल्फी पर महाभारत, भीषण मारपीट में कई रिश्तेदार जख्मी; पुलिस की निगरानी में लगे 7 फेरे

May 02, 2026 09:58 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित एक गांव में शादी में सेल्फी पर ऐसा महाभारत मचा कि दूल्हा और दुल्हन को भी छिपना पड़ा। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई और बंदूक के साय में फेरे लगे।

शादी में सेल्फी पर महाभारत, भीषण मारपीट में कई रिश्तेदार जख्मी; पुलिस की निगरानी में लगे 7 फेरे

Bihar News: शादी, विवाह के मौके पर ठुमके लगते हैं, मस्ती का धमाल मचता है, स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं और परिवारों का मिलन होता है। लेकिन, पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित एक गांव में शादी में सेल्फी पर ऐसा महाभारत मचा कि दूल्हा और दुल्हन को भी छिपना पड़ा। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई और बंदूक के साय में फेरे लगे। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के कई रिश्तेदार इस दौरान जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। स्थिति फिलहाल सामान्य है लेकिन, पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक पटना के बाढ़ थाना इलाके में स्थित उमानाथ मंदिर में बीती रात शादी हो रही थी। दूल्हा और दुल्हन वरमाला चक चुके थे। कुछ देर में परिजनों और ईश्वर की गवाही में एक दूसरे के संग सात फेरे लेने वाले थे। शादी में आए लोग सेल्फी और फोटो के जरिए इन खूबसूरत पलों को अपनी मोबाइल में कैद कर रहे थे। इसी बात को लेकर बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।