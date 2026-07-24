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सभी पंचायतों में हाट, जिला और प्रखंडों में मार्ट; सम्राट सरकार का बिहार में मिशन रोजगार वाला प्लान

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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सदन में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य के सभी पंचायतों में हाट और प्रखंडों में मार्ट की स्थापना की जाएगी।

सभी पंचायतों में हाट, प्रखंडों में मार्ट
सभी पंचायतों में हाट, प्रखंडों में मार्ट

बिहार के सभी पंचायतों में हाट बनेंगी। जिलों के मुख्यालय और प्रखंडों में भी हाट और मार्ट खोले जाएंगे। सम्राट चौधरी सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके जरिये ग्रामीण और स्थानीय बाजार को सशक्त बनाया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के लोगों को अपने राज्य में रोजगार देने के सरकार के संकल्प को पूरा किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि हाट और मार्ट में जीविका दीदी के उत्पाद बिकेंगे। इससे जीविका दीदी के उत्पाद को बड़ा बाजार मिलेगा। लोगों को स्थानीय बाजार में ही बेहतर सामग्री मिलेगी। श्रवण कुमार विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग के प्रथम अनुपूरक व्यय के तहत अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। मंत्री ने बताया कि राज्य के पर्यटक स्थलों पर भी जीविका के उत्पाद बेचे जाएंगे। बोधगया, नालंदा, वैशाली, राजगीर, पावापुरी, रोहतास, बक्सर, सीतामढ़ी, केसरिया जैसे पर्यटक स्थलों पर बिक्री का प्रस्ताव है। मंत्री ने कहा कि बकरीपालन एवं पशुपालन से जुड़कर जीविका दीदी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसमें 9.78 लाख परिवार से ज्यादा सशक्त हो रही हैं। खेती में 46.89 लाख किसान दीदी काम कर रही हैं। राज्य में जीविका दीदियों ने 61 उत्पादक कंपनियां बनाई हैं।

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फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी

श्रवण ने कहा कि वीबी जी रामजी के तहत तकनीकि हस्तक्षेप अनिवार्य कर पारदर्शी निगरानी और फर्जीवाड़े की रोकथाम सुनिश्चित होगी। यह प्रावधान डिजिटल इको-सिस्टम पर आधारित है, जिसमें श्रमिकों की उपस्थिति का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जीपीएस टैªकिंग और एआई का उपयोग शामिल किया गया है।

किसानों की रोपनी, बुआई, कटनी के समय 60 दिन तक वीबी जी रामजी का काम बंद रखा गया है, क्योंकि किसान की खेती के समय श्रमिक की कमी नहीं हो तथा किसानों का कृषि कार्य बाधित नहीं हो। इसके पहले राजद के राहुल कुमार ने कटौती प्रस्ताव पेश किया। कुमार सर्वजीत, जिवेश कुमार, शालिनी मिश्रा, मनोहर प्रसाद सिंह, संगीता कुमारी, शुभानंद मुकेश, अख्तरूल ईमान, प्रकाश चन्द्र, माधव आनंद, अरुण सिंह, अजय कुमार, राजीव रंजन सिंह, इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, सुजीत कुमार, प्रफुल्ल कुमार मांझी, कुमार पुष्पंजय ने भी बहस में हिस्सा लिया।

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सरकार का खजाना खाली नहीं, यह आरोप घोर निंदनीय : बिजेन्द्र

उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने विपक्ष के खजाना खाली होने के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का आरोप लगाना घोर निंदनीय है। तकनीकी कारणों से कुछ विभागों में भुगतान नहीं हो सका। लेकिन सभी का भुगतान होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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