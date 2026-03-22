बिहार में अब फल्गु नदी पर मरीन ड्राइव, इस जिले को जाम से मिलेगी बड़ी राहत
बोधगया से चाकंद के बीच फल्गु नदी में प्रस्तावित मरीन ड्राइव निर्माण से गया जी शहर की यातायात समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 16 किलोमीटर मरीन ड्राइव बनेगा। इस परियोजना के पूरा होने से बोधगया और गया जी शहर के बीच यातायात सुगम होगा
पटना के गंगा तट पर बनाई गई सड़क के तर्ज पर बोधगया से चाकंद के बीच फल्गु नदी पर मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह गया के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उक्त बातें शुक्रवार को हिन्दुस्तान संवाददाता के साथ हुई वार्ता में बिहार सरकार के उद्योग व पथ निर्माण विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहीं।
डॉ. जायसवाल ने बताया कि फल्गु नदी में मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। पटना के गंगा तट पर बनाई गई सड़क के तर्ज पर बोधगया से चाकंद के बीच फल्गु नदी पर मरीन ड्राइव का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। कहा कि इससे केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तर तक विकास की गति तेज की जाएगी। सरकार इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है जिससे गया जिले का स्वरूप आने वाले समय में तेजी से बदलेगा।
डॉ. जायसवाल ने बताया कि गया जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई और राशि का भी आवंटन कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इमामगंज से पकरी भाया कोठी सलैया एक लेन सड़क को दो लेन में चौड़ीकरण किया जाएगा।
बोधगया आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी
बोधगया से चाकंद के बीच फल्गु नदी में प्रस्तावित मरीन ड्राइव निर्माण से गया जी शहर की यातायात समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 16 किलोमीटर मरीन ड्राइव बनेगा। इस परियोजना के पूरा होने से बोधगया और गया जी शहर के बीच यातायात सुगम होगा, जिससे जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
साथ ही धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण बोधगया आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि मरीन ड्राइव बनने से न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि गया जी के समग्र विकास को भी नई दिशा मिलेगी और शहर का स्वरूप आधुनिक रूप में उभरेगा।