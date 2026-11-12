सारण में मांझी से ताजपुर तक बनेगा मरीन ड्राइव, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले में मांझी से ताजपुर के बीच मरीन ड्राइव बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राघोपुर से आमी मंदिर तक बनाई गई सड़क को भी मांझी से ताजपुर तक जोड़ने की दिशा में विचार किया जाएगा।
छपरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को सारण जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने ऐलान किया कि मांझी से ताजपुर तक मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। घाघरा नदी के किनारे रिवरफ्रंट और हाईवे विकसित किया जाएगा। विकसित किया जाएगा। इसकी लंबाई 10-12 किलोमीटर के बीच होने की संभावना है। सम्राट ने गुरुवार को मांझी में रामघाट, अटल द्वार और छठ घाट का उद्घाटन किया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राघोपुर से आमी मंदिर तक मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाई गई सड़क को मांझी से ताजपुर तक जोड़ने की मांग पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा। सड़क का विस्तार होने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी और आसपास के गांवों को भी इसका लाभ मिलेगा।
मांझी में बाढ़ और नदी में डूबने की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यहां राजकीय आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की एक टीम को चौबीस घंटे तैनात रखने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। इससे आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा सकेगा।
सरयू किनारे अटल की प्रतिमा का अनावरण
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मांझी में सरयू नदी के तट पर दिवंगत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मांझी का अटल बिहारी वाजपेयी से विशेष जुड़ाव रहा है। यहां उनकी अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था। अब उनकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष यहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व और योगदान से परिचित होने का अवसर मिलेगा।
अटल ने बिहार को 4000 करोड़ दिए, लेकिन तब खर्च नहीं हुए- सम्राट
सम्राट ने कहा कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री (राबड़ी देवी) ने उनसे राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। सम्राट ने कहा, "मुझे 2001-2002 की वो कहानी याद है। जब बिहार का बंटवारा हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के आग्रह पर अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय 4000 करोड़ रुपये की राशि दी थी। उस समय बिहार का बजट भी मात्र 6000 करोड़ रुपये था। यानी केंद्र सरकार ने लगभग 4 सालों तक बिहार को उसके बजट का दो-तिहाई हिस्सा देने का काम किया। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब तक उसमें से एक रुपये भी खर्च नहीं हुआ था। जैसे ही नीतीश सीएम बने अटलजी ने जो पैसा दिया उसका उपयोग किया।"
सम्राट चौधरी सारण जिले के मांझी स्थित स्वर्गीय दलन सिंह उच्च विद्यालय भी पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत दलन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कायाकल्प अभियान के तहत विकसित रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, आईएसएम तथा एस्ट्रोनॉमी-कम-रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल में विकसित शैक्षणिक सुविधाओं का भी जायजा लिया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।