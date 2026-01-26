तिनसुकिया, सहरसा एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक समेत कई ट्रेनों का रूट बदला, देखें लिस्ट
बिहार में खगड़िया रूट की कई ट्रेनें आज से चार दिनों के लिए प्रभावित रहेंगी। दरअसल बरौनी-बछवारा के बीच ऑटोमेटिक सिंगनलिंग के कमीशनिंग के लिए एनआई कार्य किया जाएगा। जिसके लिए बरौनी और बछवारा के बीच कार्य के लिए 26 से 28 जनवरी तक प्रीएनआई व 29 जनवरी को एनआई के कारण कई ट्रेनें रद्द तो कई के मार्ग बदले गए हैं। जिससे खगड़िया रूट से गुजरने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होगी।
रेल सूत्रों के मुताबिक 22352 एसएमवीबी-सहरसा एक्सप्रेस बदले मार्ग दानापुर, पटना, मोकामा, बेगूसराय के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं 25 जनवरी को खुली 12519 अप लोकमान्य तिलक-अगरतला एकसप्रेस परिवर्तित मार्ग दानापुर, पटना, मोकामा, बेगूसराय के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं आगामी 27 जनवरी को तिनसुकिया से खुलने वाली 15933 न्यू तिनसुकिया-अमृतसर एक्सप्रेस बदले मार्ग खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते चलाई जाएगी। कटिहार से 26 से 29 जनवरी तक खुलने वाली 63307 कटिहार-समस्तीपुर पैसेंजर बदले मार्ग खगड़िया, नरहन, समस्तीपुर के रास्ते से चलेगी।
हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि समस्तीपुर से 26 से 29 जनवरी तक खुलने वाली 63308 समस्तीपुर-कटिहार पैसेंजर बदले रूट समस्तीपुर, नरहन, खगड़िया के रास्ते चलाई जाएगी। वही पटना से 26 से 29 जनवरी तक खुलने वाली 63305 कटिहार-सोनपुर मेमू का आंशिक समापन बेगूसराय स्टेशन पर ही किया जाएगा। साथ ही डिब्रूगढ़ से 28 जनवरी को खुलने वाली 15909 अप डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस रास्ते में 90 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
इसके अलावा आनंदविहार से 26 जनवरी को खुलने वाली 15280 डाउन आनंदविहार-सहरसा एकसप्रेस रास्ते में 30 मिनट नियंत्रित कर चलेगी। वही वैष्णोदेवी से आगामी 28 जनवरी को खुलने वाली 15656 वैष्णोदेवी-कामख्या एक्सप्रेस रास्ते में 30 मिनट नियंत्रित कर चलेगी। जबकि सहरसा से आगामी 29 जनवरी को खुलने वाली 15279 सहरसा-आनंदविहार एक्सप्रेस रास्ते में 90 मिनट देरी से चलेगी।