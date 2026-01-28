बिहार में 51 अफसरों का ट्रांसफर, कई अनुमंडल के एसडीओ बदले गए; देखें लिस्ट

संक्षेप: बिहार प्रशासनिक सेवा के 51 अधिकारियों का बुधवार को ट्रांसफर किया गया। कई अनुमंडल में एसडीओ बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरी लिस्ट जारी की है।

Bihar SDO Transfer List: बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। नीतीश सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 51 अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। पूर्णिया, सुपौल समेत कई अनुमंडल में एसडीओ बदले गए हैं। इसके अलावा, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, उप सचिव स्तर के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 51 अफसरों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की अधिसूचना बुधवार शाम को जारी की गई।

जिन 51 अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई है, उनमें से 27 पदाधिकारी पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे। वरीय बिप्रसे अधिकारी मृणायक दास को स्वास्थ्य विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। वहीं तारानंद महतो को कला एवं संस्कृति विभाग का अपर सचिव तैनात किया गया है। मोहम्मद अतहर सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। अशोक कुमार गुप्ता को बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

इन अनुमंडलों में बदले गए एसडीओ-

अनुमंडल का नाम नए एसडीओ का नाम फारबिसगंज (अररिया) अभय कुमार तिवारी मोहनियां (कैमूर) रत्ना प्रियदर्शिनी सिकरहना (पूर्वी चंपारण) विजय कुमार गोगरी (खगड़िया) संजय कुमार महुआ (वैशाली) विवेक चंद्र पटेल अररिया सदर बलवीर दास बारसोई (कटिहार) राजू कुमार पूर्णिया सदर दिक्षित स्वेतम बगहा चांदनी कुमारी शेखपुरा प्रियंका कुमारी सुपौल सदर मनोहर कुमार साहू