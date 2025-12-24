Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsmany schools are closed in patna and peope facing problem in pmch doctor advice to keep safe from cold
Cold In Bihar: स्कूल बंद और अस्पतालों में भी जाड़े का कहर, भयंकर ठंड से कैसे बचें; डॉक्टरों ने बताया

Cold In Bihar: स्कूल बंद और अस्पतालों में भी जाड़े का कहर, भयंकर ठंड से कैसे बचें; डॉक्टरों ने बताया

संक्षेप:

पीएमसीएच के डॉ. पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि ठंड सबसे अधिक कान और गले में लगती है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को सजग रहने की जरूरत है। जो मरीज सांस की बीमारी से ग्रसित है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। हार्ट, ब्लड प्रेशर व शुगर के मरीज को भी सतर्क रहना होगा।

Dec 24, 2025 07:17 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पीएमसीएच में 12.15 बजे ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या कम दिखी। हर विभाग में मंगलवार को 20 फीसदी कम मरीज आए। हालांकि गंभीर मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आयी। इमरजेंसी में मरीजों की संख्या 25 फीसदी बढ़ गई है। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट के मरीज इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। पीएमसीएच के छाती रोग विभाग के ओपीडी में दो दिन पहले तक 80 से 90 मरीज पहुंचते थे, लेकिन ठंड के कारण मंगलवार को 50 मरीज ही पहुंचे।

ऐसी ही स्थिति सभी विभागों की ओपीडी में देखने को मिली। इनडोर में भर्ती मरीजों को पर्याप्त कंबल दिया जा रहा है। लेकिन सबसे अधिक परेशानी भर्ती मरीजों के परिजनों को हो रही है। ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होने से कड़ाके की ठंड काटना मुश्किल हो रहा है। अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं होने से परीजन भटक रहे हैं।

ये भी पढ़ें:ठंड से अभी और ठिठुरेगा बिहार, कोहरे का भी कहर; कब बदलेगा मौसम

बालक मध्य विद्यालय में 7वीं कक्षा में केवल 20 बच्चे उपस्थित थे। अन्य दिनों में कक्षा में बच्चों की उपस्थिति 30 से 35 बच्चों की होती है। छात्र अर्पित ने बताया कि ठंड से बच्चे चार-पांच दिनों से नहीं आ रहे। स्कूल प्रशासन भी ठंड को देखते हुए कक्षाएं पहले ही समाप्त कर दे रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालय डुमरी में बच्चों की उपस्थिति कम हो गई है। एक कक्षा कक्ष में तीन कक्षा के बच्चों को एकसाथ बैठाया गया, ताकि एक साथ सभी को पढ़ाया जा सके। किसी कक्षा में दो से तीन ही बच्चे की ही उपस्थिति रही तो किसी में चार-पांच बच्चे उपस्थित रहे।

बांकीपुर गर्वमेंट गर्ल्स हाईस्कूल : समय - 2:15 बजे, दोपहर

बांकीपुर गर्वमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में नौवीं कक्षा में छात्राओं की उपस्थिति ठीक थी। लेकिन कुछ छात्राएं अत्यधिक ठंड के कारण अच्छा नहीं महसूस कर रही थीं। कुछ छात्राएं अंतिम बेंच पर सिर रखे नजर आईं। छात्राओं ने कहा कि कक्षा छूट न जाए इस मजबूरी में स्कूल आना पड़ रहा।

निजी स्कूल बंद, सरकारी स्कूलों में 60% तक कम उपस्थिति

ठंड की ठिठुरन और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए निजी स्कूलों ने पहले ही बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सरकारी स्कूलों के बच्चे मंगलवार तक ठिठुरन के बीच स्कूल पहुंचने को मजबूर रहे। स्कूल पहुंचने की इनकी मजबूरी दिख रही थी। हालांकि कड़ाके की ठंड में सरकारी स्कूलों उपस्थिति 60 प्रतिशत तक कम हो गई है। विद्यालय के शिक्षक मुरलीधर शुक्ला ने बताया कि 25 दिसंबर से स्कूल बंद होगा। शहर के संत जेवियर्स हाईस्कूल, माउंट कार्मेल, आदि स्कूल 22 दिसंबर से ही बंद किए जा चुके हैं।

डॉक्टर की सलाह

● जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें

● घर के सारे खिड़की-दरवाजे बंद रखें

● गर्म कपड़े पहनने में कोई कोताही नहीं बरतें

● कान, गला और पैर को बचाकर कर रखें

● घर के अंदर भी नंगे पांव नहीं चलें

● बच्चों को गर्म कपड़ों में ठक कर रखें

● गर्म पानी और दूध-हल्दी का सेवन करें

● सांस के मरीज धूप निकलने पर ही घर से निकलें

Bihar News In Hindi Bihar Bihar News अन्य..
