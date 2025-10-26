Hindustan Hindi News
पटना में 2 दिनों तक कई रास्ते बंद, छठ पर्व के दौरान किधर से जाएं और किधर नहीं: समझ लें

Sun, 26 Oct 2025 06:14 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
छठ पर्व पर छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को घाट पर पहुंचने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। घाटों के आसपास की सड़कों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए यातायात सुगम रहेगा। इन सड़कों पर दूसरा कोई वाहन नहीं चलेगा। सामान्य लोगों का आवागमन कई मार्गों पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कुछ जगहों पर वैकल्पिक मार्ग रहेंगे। यह व्यवस्था दो दिन शाम और सुबह वाले अर्घ्य तक बनी रहेगी। 27 अक्तूबर की दोपहर 12 से शाम सात बजे तक और 28 अक्तूबर की देर रात दो से सुबह आठ बजे तक अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ पर गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। वाहन पार्किंग की सुविधा भी घाट के आसपास मिलेगी।

अशोक राजपथ में सभी जगह से प्रवेश बंद रहेगा। श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में होगा। कारगिल चौक से शाहपुर तक छठव्रतियों के सभी प्रकार के वाहन जा सकेंगे। इस मार्ग पर प्रशासनिक और आपातकालीन वाहन ही गुजर सकेंगे। 27 अक्तूबर की दोपहर दो से शाम 6:30 बजे तक और 28 अक्टूबर को सुबह तीन बजे से छह बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ (उत्तर से दक्षिण दिशा में) तक यातायात बंद रहेगा।

इस दौरान रामजीचक मोड़ से नहर रोड होकर वाहन नेहरू पथ की ओर मोड़े जाएंगे। जेपी गंगापथ (मरीन ड्राइव) पर दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों लेन में कोई वाहन नहीं चलेंगे। दीघा पहुंचने वाले वाहन एलसीटी अंडरपास के जरिए निकासी करेंगे। जेपी सेतु पूर्वी घाट और गेट-93 घाट की ओर जाने वाले वाहन रेलवे ब्रिज के पूरब रास्ते से उतरकर निर्धारित स्थल पर पार्क करेंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बांकी घाटों पर जाने वाले वाहनों के प्रवेश/निकास के लिए अंडरपास मार्ग उपयोग में लाया जाएगा। कुर्जी घाट जाने वाले वाहन कुर्जी मोड़ से अंदर प्रवेश कर जेपी गंगापथ के नीचे बने अंडरपास से उत्तर दिशा स्थित पार्किंग स्थल तक जाएंगे। पहलवान घाट और बांस घाट के लिए अशोक राजपथ से उत्तर दिशा में अंडरपास मार्ग से गंगा किनारे बने पार्किंग स्थलों की ओर वाहन भेजे जाएंगे।

रामजीचक आरओबी से केवल श्रद्धालुओं के वाहन जाएंगे

रामजीचक आरओबी पर केवल छठव्रती वाहनों को जेपी सेतु की ओर जाने की अनुमति होगी। सामान्य वाहन नीचे की ओर से होकर गुजरेंगे। दीघा से अशोक राजपथ आने वाले वाहनों की पार्किंग पाटली पथ उत्तरी छोर के पास कराई जाएगी। अटल पथ पर 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक और 28 अक्टूबर सुबह दो बजे से नौ बजे तक सामान्य वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। केवल आकस्मिक वाहनों को सोनपुर या छपरा जाने की अनुमति होगी। भक्तों के वाहनों की पार्किंग अटल पथ के दोनों किनारों की सिंगल लेन में की जाएगी।

सोनपुर और हाजीपुर के लिए लोग महात्मा गांधी सेतु से जा सकेंगे

जेपी गंगापथ सेतु पर सोनपुर/छपरा से पटना आने वाले वाहनों को रोक दिया जाएगा। भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, हाइवा, जेसीबी आदि का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। सोनपुर या हाजीपुर की दिशा में जाने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे यात्रा के लिए महात्मा गांधी सेतु का प्रयोग करें। जेपी सेतु से पटना आने वाले वाहनों को गंगापथ पर नहीं आने दिया जाएगा। वे सीधे जेपी सेतु के अप्रोच पथ से अशोक राजपथ जा सकेंगे।

