पटाखा फोड़ने में 12 लोगों की आंख का गोला फटा, पटना में दिवाली पर खूब हादसे
पटना जिले में दीवाले के दिन आतिशबाजी करने में सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें तीन मासूम व दो युवक अधिक जल गये हैं। इन पांचों के हाथ में बम फट गया थे। इन सभी को पीएमसीएच, एम्स व एनएमसीएच में भर्ती कराया गया।
पटना, मुख्य संवाददाता। पटना में दिवाली के मौके पर कई घटनाएं भी हो गईं। कई लोग झुलस गए और पटाखों की वजह से कई लोगों की आंख का गोला तक फट गया। दीपावली पर कई लोगों के लिए पटाखा जलाना भारी पड़ गया। आईजीआईएमएस के चक्षु संस्थान में दो दिनों में 25 मरीज भर्ती हुए। पटाखे की चिंगारी और तेज रोशनी के कारण आंख पर असर हुआ। 25 में 12 ऐसे मरीज भर्ती हुए जिनकी आंखों का गोला (आईबॉल) फट गया है। इन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया। चक्षु संस्थान के हेड डॉ. विभुति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि दो दिनों में 25 मरीज भर्ती हुए। इनमें दीपावली के दिन 16 और सोमवार को नौ मरीज भर्ती हुए। दीपावली के दिन कुल 16 में नौ और सोमवार को कुल नौ मरीजों में तीन की आंखों का गोला फट गया है।
वहीं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दीपावली के दिन शाम छह बजे से तीन बजे सुबह तक 48 मरीज भर्ती हुए। इनमें पटाखे के कारण 11 मरीज केवल बर्न विभाग में भर्ती हुए। इसके अलावा 20 मरीज हेड इंजुरी और 16 मरीज सड़क दुर्घटना से घायल पहुंचे थे। पीएमसीएच अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि घायलों के लिए विशेष इंतजाम किये गये थे। 11 मरीज बर्न के और बांकी हेड इंजुरी और सड़क दुर्घटना के थे। न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि अस्पताल का इमरजेंसी पूरी तरह तैनात था। लेकिन पटाखे से घायल मरीज एक भी नहीं आए।
जिले भर में सौ से ज्यादा लोग हुए घायल
पटना जिले में दीवाले के दिन आतिशबाजी करने में सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें तीन मासूम व दो युवक अधिक जल गये हैं। इन पांचों के हाथ में बम फट गया थे। इन सभी को पीएमसीएच, एम्स व एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। बाकी गुरु गोविंद सिंह सहित संबंधित अस्पतालों में कुल 70 से अधिक मरीज पहुंचे। अधिकतर मरीजों को एक से दो घंटे ट्रीटमेंट के बाद छोड़ दिया गया।