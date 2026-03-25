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Chaiti Chhath: छठ पर्व पर पटना-आरा समेत कई जगहों पर दुखद हादसा, डूबने से 4 लोगों की मौत; 3 की तलाश जारी

Mar 25, 2026 10:59 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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Chaiti Chhath: भोजपुर के बबुरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर भागड़ नदी में दो बच्चों के डूबने की सूचना है। सुबह छठ पूजा के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक नागेंद्र पाठक का पुत्र है, जो बनारस में पढ़ाई करता था और छठ पूजा में अपने घर आया था।

Chaiti Chhath: छठ पर्व पर पटना-आरा समेत कई जगहों पर दुखद हादसा, डूबने से 4 लोगों की मौत; 3 की तलाश जारी

Chaiti Chhath: बिहार में उदयीमान भास्कर को अर्घ्य के साथ ही चैती छठ का समापन हो गया है। सुबह छठ व्रतियों ने राज्य के विभिन्न घाटों और तालाबों में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बुधवार को छठ पर्व के समापन के दौरान बिहार के अलग-अलग जिलों में दुखद घटनाएं भी हुई। सबसे पहले बात राजधानी पटना की। पटना में छठ पूजा के दौरान मालसलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर गंगा स्नान करने के क्रम में तीन दोस्त गहरे पानी में डूब गए। जिनमें दो युवकों का शव निकाल लिया गया है। जबकि तीसरे युवक की तलाश की जा रही है। मरने वालों में कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित कुमार और गणेश कुमार शामिल हैं। जबकि शिबू की तलाश की जा रही है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के जोगीपुर के रहने वाले युवक अपने दोस्त के घर छठ पर्व में शामिल होने आए थे।

भोजपुर जिले के आरा में ही ही दर्दनाक घटना हुई। भोजपुर के बबुरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर भागड़ नदी में दो बच्चों के डूबने की सूचना है। सुबह छठ पूजा के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक नागेंद्र पाठक का पुत्र है, जो बनारस में पढ़ाई करता था और छठ पूजा में अपने घर आया था। दूसरा नरेंद्र प्रसाद का पुत्र है, जिसने इस वर्ष ही इंटर पास किया था। इधर मनेर भी हादसा हुआ है। मनेर में ब्रह्मचारी के पास गंगा नदी में एक युवक डूब गया। युवक की तलाश जारी है। इसी तरह पटना के ही दनियावां प्रखंड में भी एक हादसा हो गया। यहां दनियावां सूर्य मंदिर के तालाब में भी डूबे एक शख्स की तलाश जारी है। इधर नवादा जिले में भी छठ घाट से लौटने के दौरान एक हादसा हो गया है। यहां रूपौ थाना क्षेत्र के कनौलिया गांव के पास बाइक के धक्के से युवक की मौत हो गई।

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बहरहाल इन हादसों से अलग चैत मास की छठ पर्व के पावन अवसर पर श्रद्धा, संयम और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। चार दिनों के नियम-निष्ठा का पर्व चैती छठ बुधवार को संपन्न हुआ। बुधवार की सुबह आस्थावान धर्मानुरागियों ने उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। श्रद्धा भक्ति के वातावरण में आस्थावान महिला, पुरुष और युवा, बच्चों ने भक्ति भाव से ओत प्रोत होकर अर्घ्य अर्पित किया। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद कई लोगों ने छठ व्रतियों से आशीर्वाद लिया। नदी, तालाब और घाटों पर आस्थावान व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की मंगल कामना की है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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