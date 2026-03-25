Chaiti Chhath: छठ पर्व पर पटना-आरा समेत कई जगहों पर दुखद हादसा, डूबने से 4 लोगों की मौत; 3 की तलाश जारी

Chaiti Chhath: भोजपुर के बबुरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर भागड़ नदी में दो बच्चों के डूबने की सूचना है। सुबह छठ पूजा के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक नागेंद्र पाठक का पुत्र है, जो बनारस में पढ़ाई करता था और छठ पूजा में अपने घर आया था।

Chaiti Chhath: बिहार में उदयीमान भास्कर को अर्घ्य के साथ ही चैती छठ का समापन हो गया है। सुबह छठ व्रतियों ने राज्य के विभिन्न घाटों और तालाबों में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। बुधवार को छठ पर्व के समापन के दौरान बिहार के अलग-अलग जिलों में दुखद घटनाएं भी हुई। सबसे पहले बात राजधानी पटना की। पटना में छठ पूजा के दौरान मालसलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर गंगा स्नान करने के क्रम में तीन दोस्त गहरे पानी में डूब गए। जिनमें दो युवकों का शव निकाल लिया गया है। जबकि तीसरे युवक की तलाश की जा रही है। मरने वालों में कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित कुमार और गणेश कुमार शामिल हैं। जबकि शिबू की तलाश की जा रही है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के जोगीपुर के रहने वाले युवक अपने दोस्त के घर छठ पर्व में शामिल होने आए थे।

भोजपुर जिले के आरा में ही ही दर्दनाक घटना हुई। भोजपुर के बबुरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर भागड़ नदी में दो बच्चों के डूबने की सूचना है। सुबह छठ पूजा के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक नागेंद्र पाठक का पुत्र है, जो बनारस में पढ़ाई करता था और छठ पूजा में अपने घर आया था। दूसरा नरेंद्र प्रसाद का पुत्र है, जिसने इस वर्ष ही इंटर पास किया था। इधर मनेर भी हादसा हुआ है। मनेर में ब्रह्मचारी के पास गंगा नदी में एक युवक डूब गया। युवक की तलाश जारी है। इसी तरह पटना के ही दनियावां प्रखंड में भी एक हादसा हो गया। यहां दनियावां सूर्य मंदिर के तालाब में भी डूबे एक शख्स की तलाश जारी है। इधर नवादा जिले में भी छठ घाट से लौटने के दौरान एक हादसा हो गया है। यहां रूपौ थाना क्षेत्र के कनौलिया गांव के पास बाइक के धक्के से युवक की मौत हो गई।