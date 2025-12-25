उपेंद्र कुशवाहा की RLM में इस्तीफों का दौर जारी, अनंत गुप्ता समेत कई ने छोड़ी पार्टी; जदयू में जाएंगे

संक्षेप: उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में टूट की अटकलबाजी के बीच इस्तीफों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनंत गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने आरएलएम को अलविदा कह दिया है।

राजनीतिक संकट से जूझ रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में इस्तीफों का दौर जारी है। रालोमो के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े कई नेताओं ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता और अन्य नेता शामिल हैं। उन्होंने कुशवाहा पर कई आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि वे जल्द ही जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की सदस्यता लेंगे।

रालोमो के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनंत कुमार गुप्ता ने गुरुवार को पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा सभी ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रालोमो अपनी नीति और सिद्धांतों से भटक गई है। पार्टी की विचारधारा भी खत्म हो गई है।

सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने बिहार के हर वर्ग के लोगों के लिए विकास का काम किया है। वह जल्द ही नीतीश की पार्टी जेडीयू की सदस्यता लेंगे। इस मौके पर उमेश प्रॅसाद, मोहनलाल, शिवचंद्र प्रसाद गुप्ता, अजय गुप्ता, गोपाल प्रसाद, शशि किशोर साह, रंजन प्रसाद, बासुकीनाथ गुप्ता समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

बता दें कि बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खटपट चल रही है। चर्चा है कि परिवार को बढ़ावा दिए जाने से पार्टी के अन्य नेता कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं। बीते एक महीने के भीतर रालोमो से कई नेता छोड़कर जा चुके हैं।