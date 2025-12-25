Hindustan Hindi News
उपेंद्र कुशवाहा की RLM में इस्तीफों का दौर जारी, अनंत गुप्ता समेत कई ने छोड़ी पार्टी; जदयू में जाएंगे

संक्षेप:

उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में टूट की अटकलबाजी के बीच इस्तीफों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनंत गुप्ता समेत अन्य नेताओं ने आरएलएम को अलविदा कह दिया है।

Dec 25, 2025 10:44 pm IST
राजनीतिक संकट से जूझ रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में इस्तीफों का दौर जारी है। रालोमो के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े कई नेताओं ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता और अन्य नेता शामिल हैं। उन्होंने कुशवाहा पर कई आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि वे जल्द ही जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की सदस्यता लेंगे।

रालोमो के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनंत कुमार गुप्ता ने गुरुवार को पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा सभी ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रालोमो अपनी नीति और सिद्धांतों से भटक गई है। पार्टी की विचारधारा भी खत्म हो गई है।

सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने बिहार के हर वर्ग के लोगों के लिए विकास का काम किया है। वह जल्द ही नीतीश की पार्टी जेडीयू की सदस्यता लेंगे। इस मौके पर उमेश प्रॅसाद, मोहनलाल, शिवचंद्र प्रसाद गुप्ता, अजय गुप्ता, गोपाल प्रसाद, शशि किशोर साह, रंजन प्रसाद, बासुकीनाथ गुप्ता समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

बता दें कि बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खटपट चल रही है। चर्चा है कि परिवार को बढ़ावा दिए जाने से पार्टी के अन्य नेता कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं। बीते एक महीने के भीतर रालोमो से कई नेता छोड़कर जा चुके हैं।

वहीं, पार्टी के चार में से तीन विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह भी अलग-थलग नजर आ रहे हैं। तीनों MLA ने बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से दूरी बनाए रखी थी और उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर चल रहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
