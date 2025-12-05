Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMany ladies sleep with dogs for self satisfaction Bihar BJP MLA controversial statement
बहुत लेडीज आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती हैं; बिहार में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल

बहुत लेडीज आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती हैं; बिहार में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल

संक्षेप:

बिहार के मोतिहारी से 6 बार के भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता ले जाने पर टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सी महिलाएं आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं।

Dec 05, 2025 12:52 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद मं कुत्ता लाने पर जारी विवाद के बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक प्रमोद कुमार का वीडियो वायरल हो गया है। इसमें वह महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी कहते नजर आ रहे हैं। मोतिहारी से भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि बहुत लेडीज (महिलाएं) आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सभ्यता पर किस तरह हावी हो रही है इसका उदाहरण दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार में जारी विधानसभा सत्र के दौरान सदन के बाहर भाजपा विधायक का एक यूट्यूबर से बात करते हुए वीडियो हाल ही में वायरल हो गया। वायरल वीडियो में मोतिहारी सीट से लगातार 6 बार के विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता ले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा, "बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ता के साथ सोना, मोबाइल में देखेंगे, बहुत लेडीज कुत्ता के साथ सोती हैं, कुत्ता ही उसका केंद्र है तो उसको साथ ले गई है।"

बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर प्रमोद कुमार के इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतुष्टि तब मिलती है, जब उनके नेता महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं।

भाजपा विधायक की सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का केंद्र बने भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने शनिवार को पटना में विधानसभा परिसर में जाने से पहले मीडिया से बातचीत में अपने विवादित बयान पर सफाई दी। प्रमोद ने कहा कि उनके बयान को घुमा-फिराकर पेश किया गया। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था। पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सभ्यता पर हावी नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:पत्रकार ने पूछा सवाल, रेणुका चौधरी ने भौं-भौं कर दिया जवाब; देखें VIDEO

विधायक ने कहा कि उन्होंने किसी महिला का अपमान नहीं किया है। उनके दिल और दिमाग में किसी के अपमान की कोई बात नहीं थी। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कोई कुत्ता लेकर गया तो यह अमर्यादित है। पश्चिमी कल्चर हावी नहीं होना चाहिए।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Dog Bihar BJP Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।