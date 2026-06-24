बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी में डूब गईं 5 बच्चियां, तीन की लाश मिली; दो की तलाश
बिहार के मुंगेर जिले में पांच बच्चियां गंगा नदी में डूब गईं। सभी बच्चियां नहाने गई थीं। तीन बच्चियों की लाश प्रशासन की टीम ने बरामद कर ली है। 2 अन्य बच्चियों की तलाश की जा रही है।
बिहार के मुंगेर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां गंगा नदी में पांच बच्चियां डूब गई हैं। तीन बच्चियों की लाश बरामद कर ली गई है। तीन बच्चियों की मौत से यहां कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर गंगा घाट पर बुधवार को गंगा स्नान के दौरान पांच बच्चियां डूब गईं। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन ने तत्काल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला गोताखोरों की टीम को मौके पर भेजकर तलाश अभियान शुरू कर दिया। अब तक तीन बच्चियों शव बरामद किया जा चुका है। बाकी की तलाश जारी है।
बताया जा रहा है कि घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग घाट के पास जुट गए थे। बताया जा रहा है कि डूबने वाली बच्चियों में चार लड़कियां वासुदेवपुर थाना इलाके के श्यामपुर के रहने वाले क्रांति पासवान की बेटियां हैं और अन्य लड़की चमकलाल पासवान की बेटी है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान सभी बच्चियां गहरे पानी में चली गई थीं। अचानक एक-एक कर सभी डूब गईं।
कहा जा रहा है कि घटना के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल एनडीआरएफ, एसडीआरअफ और गोताखोरों की टीम घटनास्थल के पास पहुंची थी। तीन बच्चियों के शव बरामद किए जाने के बाद दो अन्य लापता बच्चियों की तलाश जारी है। घटना के बाद एक वीडियो सामने आय़ा है। इस वीडियो में लड़कियों के परिजन रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं। गांव वालों की भीड़ भी नजर आ रही है।
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