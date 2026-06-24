Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी में डूब गईं 5 बच्चियां, तीन की लाश मिली; दो की तलाश

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुंगेर
Follow us on Google News
share

बिहार के मुंगेर जिले में पांच बच्चियां गंगा नदी में डूब गईं। सभी बच्चियां नहाने गई थीं। तीन बच्चियों की लाश प्रशासन की टीम ने बरामद कर ली है। 2 अन्य बच्चियों की तलाश की जा रही है। 

बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी में डूब गईं 5 बच्चियां, तीन की लाश मिली; दो की तलाश

बिहार के मुंगेर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां गंगा नदी में पांच बच्चियां डूब गई हैं। तीन बच्चियों की लाश बरामद कर ली गई है। तीन बच्चियों की मौत से यहां कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर गंगा घाट पर बुधवार को गंगा स्नान के दौरान पांच बच्चियां डूब गईं। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन ने तत्काल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला गोताखोरों की टीम को मौके पर भेजकर तलाश अभियान शुरू कर दिया। अब तक तीन बच्चियों शव बरामद किया जा चुका है। बाकी की तलाश जारी है।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग घाट के पास जुट गए थे। बताया जा रहा है कि डूबने वाली बच्चियों में चार लड़कियां वासुदेवपुर थाना इलाके के श्यामपुर के रहने वाले क्रांति पासवान की बेटियां हैं और अन्य लड़की चमकलाल पासवान की बेटी है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान सभी बच्चियां गहरे पानी में चली गई थीं। अचानक एक-एक कर सभी डूब गईं।

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी हिंदुओं के लिए लड़ता था, बोले बाबा बागेश्वर- सरेंडर के बाद गोली मारी
ये भी पढ़ें:भरत को गाड़ी में बिठाकर मारी 2 गोली, प्राइवेट पार्ट तक नहीं छोड़ा; मां का दावा

कहा जा रहा है कि घटना के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल एनडीआरएफ, एसडीआरअफ और गोताखोरों की टीम घटनास्थल के पास पहुंची थी। तीन बच्चियों के शव बरामद किए जाने के बाद दो अन्य लापता बच्चियों की तलाश जारी है। घटना के बाद एक वीडियो सामने आय़ा है। इस वीडियो में लड़कियों के परिजन रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं। गांव वालों की भीड़ भी नजर आ रही है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Munger News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।